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Medya
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Kokuşmuş mahallenin son iğrençliği mide bulandırdı! Rezillik paçadan akıyor

2020-11-23 11:17:26
Kokuşmuş mahallenin son iğrençliği mide bulandırdı! Rezillik paçadan akıyor

Kokuşmuş magazin mahallesinin sakinlerinin her geçen gün yeni bir rezilliği patlak veriyor. Televizyon ve internet aracılığıyla magazinciler tarafından toplumun gözünün içine içine sokulan sözde ‘ünlü’ isimlerin gerçek yüzlerini ortaya çıkaran olayların ardı arkası kesilmiyor. Toplumun ahlaki değerleri ile ilgisi olmayan karanlık magazi dünyasındaki son rezalet Çağla Şikel ve aslen Ermeni olan ve “Arto”, tanınan Harutyan Dalga arasında patladı.

#1
Foto - Çağla Şıkel, kendisine sosyal medya üzerinden ağır hakaretlerde bulunan “Arto” hakkında şikayette bulunmuştu. Şıkel, ‘Arto'nun sosyal medya hesabından

Çağla Şıkel, kendisine sosyal medya üzerinden ağır hakaretlerde bulunan “Arto” hakkında şikayette bulunmuştu. Şıkel, ‘Arto'nun sosyal medya hesabından "Televizyonda vücudunu 70 milyona göstermemeyi öğrensin, insan adaplı olur! Hadsiz, her haltı ye, 'Ben evliyim, benim çocuğum var' de. Hayırdır paraya mı ihtiyacın var, aç mı kaldın pislik, çalıştığın yerler paranı vermiyor mu?' şeklindeki paylaşımlarıyla kendisine hakaret ettiğini ifade etmişti.

#2
Foto - Şıkel'in şikayeti sonrası açılan davada, Arto'nun 2.5 yıla kadar hapsi istenmişti. Geçtiğimiz günlerde İstabul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar çıktı.

Şıkel'in şikayeti sonrası açılan davada, Arto'nun 2.5 yıla kadar hapsi istenmişti. Geçtiğimiz günlerde İstabul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar çıktı.

#3
Foto - Sabah gazetesinin haberine göre; mahkeme, ‘Arto'yu Şıkel’e yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle 78 gün adli para cezasına çarptırdı. Ceza, günlüğü 20 TL'den bin 560 TL olarak hesaplandı. Arto, ifadesinde; Çağla Şıkel'i iş ve sosyal hayatında tanıdığını, bahsi geçen paylaşımın kendisine ait olduğunu, ancak ifade özgürlüğü adı altında paylaşımda bulunduğunu ve suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Taraflar, uzlaştırmaya yönlendirildi fakat kendisine yapılan hakareti kabul etmeyen Şıkel, uzlaşmayı reddetti.

Sabah gazetesinin haberine göre; mahkeme, ‘Arto'yu Şıkel’e yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle 78 gün adli para cezasına çarptırdı. Ceza, günlüğü 20 TL'den bin 560 TL olarak hesaplandı. Arto, ifadesinde; Çağla Şıkel'i iş ve sosyal hayatında tanıdığını, bahsi geçen paylaşımın kendisine ait olduğunu, ancak ifade özgürlüğü adı altında paylaşımda bulunduğunu ve suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Taraflar, uzlaştırmaya yönlendirildi fakat kendisine yapılan hakareti kabul etmeyen Şıkel, uzlaşmayı reddetti.

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