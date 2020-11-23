2020-11-23 11:17:26 Kokuşmuş mahallenin son iğrençliği mide bulandırdı! Rezillik paçadan akıyor
Kokuşmuş magazin mahallesinin sakinlerinin her geçen gün yeni bir rezilliği patlak veriyor. Televizyon ve internet aracılığıyla magazinciler tarafından toplumun gözünün içine içine sokulan sözde ‘ünlü’ isimlerin gerçek yüzlerini ortaya çıkaran olayların ardı arkası kesilmiyor. Toplumun ahlaki değerleri ile ilgisi olmayan karanlık magazi dünyasındaki son rezalet Çağla Şikel ve aslen Ermeni olan ve “Arto”, tanınan Harutyan Dalga arasında patladı.