2024-06-11 09:59:02 Kokoreçte ithal bağırsakla gelen şüphe
Kokoreçin başkenti olarak bilinen Balıkesir'de, üreticilerin iddiası kokoreç piyasasını alt üst edecek. Uzun yıllardır Balıkesir'de kokoreç sektöründe yer alan Türkiye geneline satış yapan Erdal Aslanboğa, son aylarda artan girdi maliyetleri neticesinde yurt dışından İslami usullere uygun kesilip kesilmediği bilinmeyen hayvanların bağırsaklarının getirtilerek yerli bağırsak ile karıştırıldığını ve yüzde 90'nın İstanbul piyasasında kokoreç olarak tüketildiğini söyledi.