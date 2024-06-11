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Ekonomi
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Kokoreçte ithal bağırsakla gelen şüphe

2024-06-11 09:59:02
Kokoreçte ithal bağırsakla gelen şüphe

Kokoreçin başkenti olarak bilinen Balıkesir'de, üreticilerin iddiası kokoreç piyasasını alt üst edecek. Uzun yıllardır Balıkesir'de kokoreç sektöründe yer alan Türkiye geneline satış yapan Erdal Aslanboğa, son aylarda artan girdi maliyetleri neticesinde yurt dışından İslami usullere uygun kesilip kesilmediği bilinmeyen hayvanların bağırsaklarının getirtilerek yerli bağırsak ile karıştırıldığını ve yüzde 90'nın İstanbul piyasasında kokoreç olarak tüketildiğini söyledi.

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Foto - Kokoreçte ithal bağırsakla gelen şüphe

Aslanboğa, tüketicilerin mutlaka kokoreç yedikleri yerlerden üretim belgesi, izin belgesi hatta bağırsağın menşeini sorması gerektiğini dile getirdi. Kokoreçi ile ünlü Balıkesir'de sektörün girdi maliyetlerinin artması üreticileri ithal bağırsak yoluna itiyor. Uzun yıllardır kokoreç işi ile uğraşan üretici Erdal Aslanboğa, Kurban Bayramı öncesinde sektörün son durumunu değerlendirdi. Kurban Bayramı ile birlikte kesilen kurbanlardan dolayı sektörde yüzde 10 civarında bir genişleme yaşandığını ifade eden Aslanboğa, üreticilerin son aylarda piyasalarda yaşanan daralma ve kaliteli bağırsak bulmanın zorlukları ile kısa sürede baş başa kalacağını söyledi.

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Foto - Kokoreçte ithal bağırsakla gelen şüphe

Erdal Aslanboğa, "Bayramla birlikte kesilen hayvan varlığı ile yüzde 10 civarında genişleme oluyor ancak bayram sonrası yine bağırsak bulmak zorlanınca devreye ithal bağırsak giriyor. İthal bağırsak bu açığı kapatıyor. Sakatat ve bağırsak fiyatları çok yüksek. Yüzde 300 fiyat değişti. Geçen yıl 150 lira olan temizlenmiş ürün şuan 500 TL civarında. Yurt dışında İslami koşulları uygun olup olmadığı belli olmayan bağırsaklar, yerli bağırsak ile harmanlanıp piyasaya sürülüyor. Kokoreç olarak İstanbul piyasasında yüzde 90'ı kullanılıyor" dedi.

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Foto - Kokoreçte ithal bağırsakla gelen şüphe

Aslanboğa sözlerini şöyle tamamladı: "Kokoreçe hiç baharat koymadan dörde bölüp rengine bakarsan ithal kokoreçi anlarsın. Onlar siyah, mat renkli oluyor. Orjinal kokoreç pembe renkli oluyor. Menşei sorsunlar. İzin belgesi sorsunlar. Bunlar genelde tezgah altı dediğimiz üretim yerlerinde piyasaya sunuluyor. Tadını bildiğiniz, güvendiğiniz yerden yemek en güvenlisi" şeklinde konuştu.

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