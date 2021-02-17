Kocaeli'den dünyaya kriyojenik ve basınçlı tank ihracatı

Şili'den Peru'ya, Bangladeş'ten Nijerya'ya, Avustralya'dan İzlanda'ya uzanan geniş bir alanda ürünlerinin kullanıldığını aktaran Urhan, üretimlerinin yüzde 80'ini ihraç ettiklerini belirtti. Şu anda 68 ülkeye ihracat yaptıklarına değinen Urhan, "Kilogram başına ihracatımız kimi ürünlerde 5-6 doları bulurken, kimi ürünlerde 20 doları buluyor. Ortalamamız 15 dolar civarında." ifadelerini kullandı. Urhan, Avrupa'da kendi sektörlerinde ilk 3'e oynayan bir firma olduklarına dikkati çekerek, 2023'te Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasına girmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yurt içi ve yurt dışında prestijli projelerde yer aldıklarının altını çizen Urhan, "CERN için tamamen kendi tasarımımız olan azot tankları ve sistemleri kurduk. Şu anda CERN'de çalışıyor. Aynı zamanda savunma sanayi projelerine de destek veriyoruz. İHA motorlarının test edilmesi için şartlandırıcı odalarının tasarımını, dizaynını ve uygulamasını yaptık." şeklinde konuştu. Tekin Urhan, uzay teknolojisine uzak bir firma olmadıklarına işaret ederek, "NASA'nın uyguladığı vakum teknolojisini ve izolasyon teknolojisini kendi ürünlerimizde kullanıyoruz. Bu anlamda da yeni açıklanan Milli Uzay Programı içerisinde yer almayı ümit ediyoruz." dedi. Ar-Ge'nin her firmanın ağırlık vermesi gereken bir konu olduğunu dile getiren Urhan, şöyle devam etti: "Biz de ciromuzun yüzde 5 ila 7'sini Ar-Ge'ye ayırıyoruz. İstihdamımızın belli bir kısmını sadece Ar-Ge yapan arkadaşlara ayırmakla prototipe bütçe ayırmış oluyoruz. LPG tanklarının prototipini bitirdik. Sınai gazlar, likit oksijen, likit argon, likit azot depolanacak vagon tankların prototipine başladık. Bunlar da güzel Ar-Ge projelerimiz." Urhan, sanayiciliğin çılgın olmakla eşdeğer olduğunu değerlendirerek, "Bu aynı zamanda milli bir görev, misyon. Bu misyonu üstlenmiş olmaktan gurur duyuyorum bir sanayici olarak. Türkiye'nin lider olabilmesi için sanayicilerin ciddi anlamda katkıda bulunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.