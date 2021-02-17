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Teknoloji-Bilişim
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Kocaeli'den dünyaya kriyojenik ve basınçlı tank ihracatı

2021-02-17 11:11:31
Kocaeli'den dünyaya kriyojenik ve basınçlı tank ihracatı

Kocaeli'de enerji sektörünce kullanılan yüksek basınçlı tankları üreten firma, üretiminin yüzde 80'ini yurt dışına ihraç ediyor.

#1
Foto - Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde 52 bin metrekare alanda kurulu Cryocan firması, yüksek ihracat oranıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Üretiminin yüzde 80'ini 68 ülkeye ihraç eden firma, 11 yıllık kısa yolculuğunda gösterdiği büyüme performansıyla faaliyet alanında dünyanın saygın firmaları arasına girmeyi başardı.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde 52 bin metrekare alanda kurulu Cryocan firması, yüksek ihracat oranıyla ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Üretiminin yüzde 80'ini 68 ülkeye ihraç eden firma, 11 yıllık kısa yolculuğunda gösterdiği büyüme performansıyla faaliyet alanında dünyanın saygın firmaları arasına girmeyi başardı.

#2
Foto - Cryocan Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan, şirketi 2009'da 11 çalışanla 2 bin 500 metrekare alanda kurduklarını söyledi. Kısa sürede Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinden biri haline geldiklerini belirten Urhan, salgın döneminde sağladıkları ilave 250 istihdamla bugün itibarıyla faaliyetlerini 52 bin metrekare alanda yaklaşık 350 çalışanla sürdürdüklerini kaydetti. Urhan, enerji sektöründe kullanılan likit gazların depolandığı yüksek basınçlı kaplar ürettikleri bilgisini vererek,

Cryocan Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan, şirketi 2009'da 11 çalışanla 2 bin 500 metrekare alanda kurduklarını söyledi. Kısa sürede Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketlerinden biri haline geldiklerini belirten Urhan, salgın döneminde sağladıkları ilave 250 istihdamla bugün itibarıyla faaliyetlerini 52 bin metrekare alanda yaklaşık 350 çalışanla sürdürdüklerini kaydetti. Urhan, enerji sektöründe kullanılan likit gazların depolandığı yüksek basınçlı kaplar ürettikleri bilgisini vererek, "Bunlar yüksek teknoloji gerektiren ürünler. LPG kısmen daha rahat üretimi olan bir ürünken, LNG ve sınai gazlar biraz daha yüksek teknoloji gerektiren ürünler. Bunlar çift cidarlı (duvar) tanklar. Bu çift cidarlı tankların üretim teknolojisi aynı zamanda vakum ve izolasyon teknolojisini gerektiriyor. Bunlar da uzay mekiklerinde kullanılan izolasyon ve vakum teknolojisiyle aynı." diye konuştu.

#3
Foto - Tekin Urhan, ürünlerinin dünyanın her yerinde kullanıldığına işaret ederek, bir ülkede herhangi biri bir sıkıntı, bir problem yaşadığında buradan bir ekiple gidip ürüne müdahale etmeleri gerektiğini, bundan dolayı kalite düzeyini maksimum düzeyde tuttuklarını bildirdi. Üretim kapasitelerinin günde 2-3 tank civarında olduğunu ve bunun tankın kapasitesine bağlı olarak da değiştiğini anlatan Urhan,

Tekin Urhan, ürünlerinin dünyanın her yerinde kullanıldığına işaret ederek, bir ülkede herhangi biri bir sıkıntı, bir problem yaşadığında buradan bir ekiple gidip ürüne müdahale etmeleri gerektiğini, bundan dolayı kalite düzeyini maksimum düzeyde tuttuklarını bildirdi. Üretim kapasitelerinin günde 2-3 tank civarında olduğunu ve bunun tankın kapasitesine bağlı olarak da değiştiğini anlatan Urhan, "Biz 1 metreküpten 500 metreküpe kadar basınçlı kapları fabrikamızda, daha büyük kapasitedeki depolama tanklarını müşterinin yerinde üretebiliyoruz. İşin güzel tarafı bizim ürün yelpazemiz rakiplerimize göre çok daha fazla. Ürettiğimiz ürün gamını üretebilen dünyada sayılı firma var. Bu noktada dünyanın sayılı firmaları arasına girdik." şeklinde konuştu. Urhan, çok esnek ve çevik bir firma olduklarını vurgulayarak, ürün gamlarının çok fazla olduğunu, bu anlamda ürün çeşitliliğinin sağladığı avantajı dünya çapında kullanmayı becerdiklerini söyledi.

#4
Foto - Şili'den Peru'ya, Bangladeş'ten Nijerya'ya, Avustralya'dan İzlanda'ya uzanan geniş bir alanda ürünlerinin kullanıldığını aktaran Urhan, üretimlerinin yüzde 80'ini ihraç ettiklerini belirtti. Şu anda 68 ülkeye ihracat yaptıklarına değinen Urhan,

Şili'den Peru'ya, Bangladeş'ten Nijerya'ya, Avustralya'dan İzlanda'ya uzanan geniş bir alanda ürünlerinin kullanıldığını aktaran Urhan, üretimlerinin yüzde 80'ini ihraç ettiklerini belirtti. Şu anda 68 ülkeye ihracat yaptıklarına değinen Urhan, "Kilogram başına ihracatımız kimi ürünlerde 5-6 doları bulurken, kimi ürünlerde 20 doları buluyor. Ortalamamız 15 dolar civarında." ifadelerini kullandı. Urhan, Avrupa'da kendi sektörlerinde ilk 3'e oynayan bir firma olduklarına dikkati çekerek, 2023'te Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasına girmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yurt içi ve yurt dışında prestijli projelerde yer aldıklarının altını çizen Urhan, "CERN için tamamen kendi tasarımımız olan azot tankları ve sistemleri kurduk. Şu anda CERN'de çalışıyor. Aynı zamanda savunma sanayi projelerine de destek veriyoruz. İHA motorlarının test edilmesi için şartlandırıcı odalarının tasarımını, dizaynını ve uygulamasını yaptık." şeklinde konuştu. Tekin Urhan, uzay teknolojisine uzak bir firma olmadıklarına işaret ederek, "NASA'nın uyguladığı vakum teknolojisini ve izolasyon teknolojisini kendi ürünlerimizde kullanıyoruz. Bu anlamda da yeni açıklanan Milli Uzay Programı içerisinde yer almayı ümit ediyoruz." dedi. Ar-Ge'nin her firmanın ağırlık vermesi gereken bir konu olduğunu dile getiren Urhan, şöyle devam etti: "Biz de ciromuzun yüzde 5 ila 7'sini Ar-Ge'ye ayırıyoruz. İstihdamımızın belli bir kısmını sadece Ar-Ge yapan arkadaşlara ayırmakla prototipe bütçe ayırmış oluyoruz. LPG tanklarının prototipini bitirdik. Sınai gazlar, likit oksijen, likit argon, likit azot depolanacak vagon tankların prototipine başladık. Bunlar da güzel Ar-Ge projelerimiz." Urhan, sanayiciliğin çılgın olmakla eşdeğer olduğunu değerlendirerek, "Bu aynı zamanda milli bir görev, misyon. Bu misyonu üstlenmiş olmaktan gurur duyuyorum bir sanayici olarak. Türkiye'nin lider olabilmesi için sanayicilerin ciddi anlamda katkıda bulunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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