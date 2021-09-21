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Hayat-Aktüel
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Kocaeli'de feci kaza: Yaralılar var

2021-09-21 13:25:00
Kocaeli'de feci kaza: Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Otoyolun Gebze gişeler mevkisinde B.K. idaresindeki 34 COE 080 plakalı ham madde yüklü tır ile A.İ'nin kullandığı 58 YE 234 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

Otoyolun Gebze gişeler mevkisinde B.K. idaresindeki 34 COE 080 plakalı ham madde yüklü tır ile A.İ'nin kullandığı 58 YE 234 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

#2
Foto - Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır devrildi. Kazada tır sürücüsü B.K, yanında bulunan yedek sürücü K.K. ile otobüsteki yolculardan G.U. yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan tır devrildi. Kazada tır sürücüsü B.K, yanında bulunan yedek sürücü K.K. ile otobüsteki yolculardan G.U. yaralandı.

#3
Foto - Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini yaptıkları yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

#4
Foto - Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

#5
Foto -

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