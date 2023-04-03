  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
7
Kocaeli Şehir Hastanesi hizmete başladı

2023-04-03 18:11:15
Kocaeli Şehir Hastanesi hizmete başladı

Yapımı tamamlanan 1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı.

#1
Foto - Kocaeli Şehir Hastanesi hizmete başladı

İzmit Cephanelik mevkisinde 368 bin 668 metrekare alanda inşa edilen ve bünyesinde 6 farklı hastane bulunan hastanede acil servis birimleri ile bazı poliklinikler bugün itibariyle hastalara kapılarını açtı.

#2
Foto - Kocaeli Şehir Hastanesi hizmete başladı

Kocaeli tarihindeki en büyük sağlık yatırımı olan hastanenin resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

#3
Foto - Kocaeli Şehir Hastanesi hizmete başladı

Hastaneye gelenlerden Özkan Bozali, AA muhabirine, bütün hastanelerin bir arada bulunmasının çok güzel olduğunu vurgulayarak, sadece Kocaeli'nin değil ülkenin önemli bir yatırım kazandığını söyledi.

#4
Foto - Kocaeli Şehir Hastanesi hizmete başladı

Birgül Göç de hastanenin güzel ve temiz olduğuna değinerek, aldıkları hizmetten memnun kaldıklarını dile getirdi.

#5
Foto - Kocaeli Şehir Hastanesi hizmete başladı

#6
Foto - Kocaeli Şehir Hastanesi hizmete başladı

Pakistan'dan Akıncı TİHA için özel peç
Teknoloji

Pakistan'dan Akıncı TİHA için özel peç

Pakistan Hava Kuvvetleri’ne Baykar firmasından satın aldığı 7 adet Bayraktar "Akıncı TİHA"dan ilki teslim edildi.
Bankada altını olanlar dikkat! Dünyaca ünlü bankadan altın tahmini: Altın fiyatları düşüşte, Altında 'şahin kalkış' baskısı
Ekonomi

Bankada altını olanlar dikkat! Dünyaca ünlü bankadan altın tahmini: Altın fiyatları düşüşte, Altında 'şahin kalkış' baskısı

Dünyaca tanınan banka altın fiyatlarına ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiy..
Sözleri dünya basınında bomba etkisi yaptı:
Gündem

Sözleri dünya basınında bomba etkisi yaptı: "Erdoğan ateş açtı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçi Flake'e yönelik sözleri Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan gazeteleri Erdoğan'ın Biden ve ABD'ye ateş..
Her sene aynı numara! Bayram öncesi bu tuzağa dikkat
Gündem

Her sene aynı numara! Bayram öncesi bu tuzağa dikkat

Eskişehir’de bir oto kiralama firmasının sahibi olan Hasan Köle, Ramazan Bayramı tatilinde otomobil kiralamak isteyen vatandaşların rezervas..
Aşçıbaşı çorbası (Vitamin deposu çok lezzetli) Kısık ateş ile yapılıyor! Akşama bugün ne pişirsem? diyenlere bu: Bol vitaminli
Yemek Tarifleri

Aşçıbaşı çorbası (Vitamin deposu çok lezzetli) Kısık ateş ile yapılıyor! Akşama bugün ne pişirsem? diyenlere bu: Bol vitaminli

Ailece yiyeceğiniz hafta sonu, hafta içi yemekleri için nefis tarif: Cumartesi ve pazar günleri hafta içi bir araya gelmekte zorlanan geniş ..
Medya

"Fesli deli" Kadir Mısıroğlu bunu da bildi! İster keramet deyin, ister öngörü

"Kılıçdaroğlu helalleşme, iftar, peygamber soyundan gelmek, Kur'an'ı ezbere bilmek gibi söylem ve eylemlerle kendisini halka kabul ettirmeye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23