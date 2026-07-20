Benzinde kritik 135 TL detayı! Okkalı zamlar sonrası 1 Ekim alarmı

Eşelmobil sistemi depo maliyetlerinde de önemli bir avantaj sağladı. Dizel araç sahibi vatandaş 50 litrelik bir depoda yaklaşık 156 lira tasarruf etti. Benzinde ise aynı büyüklükteki depoda yaklaşık 135 liralık tasarruf yapıldı. Mevcut tüketim düzeyi dikkate alındığında bu hafta vatandaşa günlük yaklaşık 240 milyon liralık ÖTV desteği sağlandı. 3 Temmuz’da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile eşelmobil sisteminin kademeli olarak sonlandırılması kararlaştırıldı. Buna göre 31 Temmuz’a kadar rafineri fiyatlarında oluşan artışların yüzde 50’si ÖTV’den karşılanmaya devam edecek.