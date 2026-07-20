Benzinde kritik 135 TL detayı! Okkalı zamlar sonrası 1 Ekim alarmı
Küresel piyasalardaki jeopolitik riskler nedeniyle motorin ve benzine gelen dev zamlar, "Eşelmobil" sistemi sayesinde vatandaşın pompasına tam yansıtılmadı. Devletin sağladığı ÖTV desteğiyle bir depoda 156 liraya kadar tasarruf sağlanırken, sistemin kademeli olarak sonlandırılması ve 1 Ekim'de tamamen bitmesi kararlaştırıldı. Uzmanlar, uygulamanın sona ermesiyle birlikte akaryakıt üzerindeki vergi yükünün tamamen pompaya yansıyacağı konusunda uyarıyor.