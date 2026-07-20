Türkiye güne dev çete operasyonuyla uyandı! Çok sayıda kamu görevlisi de gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği belirlenen, liderliğini yurt dışında bulunan bir şüphelinin yaptığı organize silahlı suç örgütü mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonda yakalanan iki şüpheliye ait dijital materyaller incelendi. Yapılan incelemelerde suç içerikli yazışmalar tespit edilmesi üzerine 19 Şubat'ta operasyon düzenlenmişti.