Türkiye güne dev çete operasyonuyla uyandı! Çok sayıda kamu görevlisi de gözaltında

Polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek elde edilen yeni deliller, HTS kayıtları, MASAK raporları, log kayıtları ve diğer bulgular doğrultusunda bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, suç örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gümrük muhafaza memuru, zabıt katibi, denetimli serbestlik memuru, avukat ve polis gibi kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyona ilişkin soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.