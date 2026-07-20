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Şampiyonluk sonrası duygulandıran kare: Lamine Yamal sahada dua etti! Filistin bayrağı da dalgalandırmıştı

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Şampiyonluk sonrası duygulandıran kare: Lamine Yamal sahada dua etti! Filistin bayrağı da dalgalandırmıştı

İspanya'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek 16 yıl sonra kupaya uzanmasının ardından genç yıldız Lamine Yamal, şampiyonluk sevincini sahada dua ederek yaşadı. Daha önce Filistin'e verdiği destek ve Filistin bayrağıyla verdiği poz nedeniyle uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran 19 yaşındaki futbolcu, bu kez de finalin ardından yaptığı dua ile sosyal medyada gündem oldu. Kimi kullanıcılar Yamal'ın inancını özgürce yaşamasını takdir ederken, kimi kesimler ise bu hareketi farklı açılardan değerlendirdi. İspanyol yıldızın görüntüleri kısa sürede milyonlarca kez paylaşıldı.

#1
Foto - Şampiyonluk sonrası duygulandıran kare: Lamine Yamal sahada dua etti! Filistin bayrağı da dalgalandırmıştı

İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından Lamine Yamal sahada dua etti. Daha önce Filistin'e verdiği destekle gündeme gelen 19 yaşındaki futbolcunun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İspanya, New York New Jersey Stadı'nda oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Ferran Torres'in 106. dakikada attığı golle kupaya uzanan İspanya, 2010'dan sonra tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

#2
Foto - Şampiyonluk sonrası duygulandıran kare: Lamine Yamal sahada dua etti! Filistin bayrağı da dalgalandırmıştı

ŞAMPİYONLUK SONRASI SAHADA DUA ETTİ İspanyol futbolcular karşılaşmanın sona ermesinin ardından saha içinde şampiyonluğu kutladı. Lamine Yamal ise kutlamalar sırasında saha içinde diz çökerek dua etti. Genç futbolcunun final sonrasındaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Müslüman bir ailede yetişen Yamal, 2026 Dünya Kupası boyunca da dua ve şükür hareketleriyle kameralara yansımıştı. İspanyol futbolcu, turnuvadaki ilk golünün ardından secde etmişti.

#3
Foto - Şampiyonluk sonrası duygulandıran kare: Lamine Yamal sahada dua etti! Filistin bayrağı da dalgalandırmıştı

FİLİSTİN BAYRAĞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ Lamine Yamal, Mayıs 2026'da Barcelona'nın La Liga şampiyonluğu için düzenlenen kutlama sırasında Filistin bayrağı açmıştı. Barcelona sokaklarındaki şampiyonluk turunda taraftarlardan aldığı Filistin bayrağını taşıyan Yamal'ın görüntüleri İspanya ve diğer ülkelerde geniş yankı uyandırmıştı.

#4
Foto - Şampiyonluk sonrası duygulandıran kare: Lamine Yamal sahada dua etti! Filistin bayrağı da dalgalandırmıştı

SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ SPOR MAGAZİN DÜNYA YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR Takvim Tv Ziraat Türkiye Kupası Logo Haberler Spor Haberleri Helal sana çocuk! Lamine Yamal Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası dua etti Helal sana çocuk! Lamine Yamal Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası dua etti İspanya’nın Arjantin’i 1-0 mağlup ederek 16 yıl sonra Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından Lamine Yamal sahada dua etti. Daha önce Filistin bayrağı açan 19 yaşındaki futbolcu, bu hareketi nedeniyle farklı kesimlerden destek ve eleştiri almıştı. Takvim Haber - Son Dakika Haberler, Güncel Gazete Haberleri Takvim.com.tr Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 01:52 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026 02:00 /dynamic-alt telegram whatsapp Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın! Helal sana çocuk! Lamine Yamal Dünya Kupası şampiyonluğu sonrası dua etti İspanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından Lamine Yamal sahada dua etti. Daha önce Filistin'e verdiği destekle gündeme gelen 19 yaşındaki futbolcunun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İspanya, New York New Jersey Stadı'nda oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatma bölümünde bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Ferran Torres'in 106. dakikada attığı golle kupaya uzanan İspanya, 2010'dan sonra tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı. Lamine Yamal Lamine Yamal ŞAMPİYONLUK SONRASI SAHADA DUA ETTİ İspanyol futbolcular karşılaşmanın sona ermesinin ardından saha içinde şampiyonluğu kutladı. Lamine Yamal ise kutlamalar sırasında saha içinde diz çökerek dua etti. Genç futbolcunun final sonrasındaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Müslüman bir ailede yetişen Yamal, 2026 Dünya Kupası boyunca da dua ve şükür hareketleriyle kameralara yansımıştı. İspanyol futbolcu, turnuvadaki ilk golünün ardından secde etmişti. Lamine Yamal ve Lionel Messi Lamine Yamal ve Lionel Messi FİLİSTİN BAYRAĞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ Lamine Yamal, Mayıs 2026'da Barcelona'nın La Liga şampiyonluğu için düzenlenen kutlama sırasında Filistin bayrağı açmıştı. Barcelona sokaklarındaki şampiyonluk turunda taraftarlardan aldığı Filistin bayrağını taşıyan Yamal'ın görüntüleri İspanya ve diğer ülkelerde geniş yankı uyandırmıştı. DESTEK VE ELEŞTİRİLER GELDİ Yamal'ın Filistin bayrağı taşıması sonrasında İspanya'da farklı açıklamalar yapıldı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, genç futbolcunun hareketini destekleyerek Yamal'ın milyonlarca İspanyolun Filistin'e yönelik dayanışmasını ifade ettiğini belirtti. Bazı siyasi çevreler ve sosyal medya kullanıcıları ise futbolcuların siyasi konularda açıklama yapmasına karşı çıktı. İspanya'da yaşayan çok sayıda kişi de yıldız oyuncunun Müslüman olması nedeniyle bu kimliğini ülke takımında ön plana çıkaramayacağını savundu. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da Yamal'ın Filistin bayrağı taşımasını eleştirdi.

#5
Foto - Şampiyonluk sonrası duygulandıran kare: Lamine Yamal sahada dua etti! Filistin bayrağı da dalgalandırmıştı

GAZZE'DE MURALI YAPILDI Lamine Yamal'ın Filistin bayrağıyla verdiği görüntünün ardından Gazze'de genç futbolcunun yer aldığı duvar resimleri hazırlandı. Yamal'ın Filistin bayrağı taşırken resmedildiği muralların, futbolcunun Filistin halkına verdiği desteğe teşekkür amacıyla yapıldığı açıklandı. İspanya'nın Fransa'yı mağlup ederek Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından Filistin'in resmî sosyal medya hesabı da Yamal'ın Filistin bayrağı taşıdığı fotoğrafı "Viva España" mesajıyla paylaştı.

#6
Foto - Şampiyonluk sonrası duygulandıran kare: Lamine Yamal sahada dua etti! Filistin bayrağı da dalgalandırmıştı

FİLİSTİN'DEN İSPANYA'YA DESTEK İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki karşılaşmaları Gazze'de de takip edildi. Fransa karşısında alınan yarı final galibiyetinin ardından yüzlerce Filistinlinin İspanya'nın finale yükselmesini kutladığı görüntüler sosyal medyada yayımlandı. Paylaşımlarda Yamal'ın Filistin'e verdiği desteğe de yer verildi.

#7
Foto - Şampiyonluk sonrası duygulandıran kare: Lamine Yamal sahada dua etti! Filistin bayrağı da dalgalandırmıştı

İLK DÜNYA KUPASI'NDA ŞAMPİYON OLDU 13 Temmuz 2007 doğumlu olan Lamine Yamal, turnuva devam ederken 19 yaşına girdi. İlk kez Dünya Kupası'nda forma giyen Barcelona oyuncusu, İspanya'nın Arjantin'i mağlup etmesiyle kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu yaşadı. İspanya ise 2010'dan 16 yıl sonra yeniden kupaya uzandı.

#8
Foto - Şampiyonluk sonrası duygulandıran kare: Lamine Yamal sahada dua etti! Filistin bayrağı da dalgalandırmıştı

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