Koç Holding'den beklenmedik Arçelik kararı! KAP'a bildirdiler

Açıklamada, Hitachi'nin ev aletleri faaliyetlerini Nojima Corporation ile kuracağı stratejik ortaklık çerçevesinde yeniden yapılandırmayı planladığı belirtildi. Bu kapsamda, Arçelik Hitachi'nin nihai olarak Nojima'nın dolaylı kontrolünde faaliyet gösterecek yeni bir yapı tarafından devralınması öngörülüyor. Ancak Nojima ile yürütülen sürecin tamamlanamaması halinde, Arçelik'in elindeki hisselerin doğrudan Hitachi tarafından satın alınacağı ifade edildi. Söz konusu işlemin tamamlanmasının, başta ilgili ülkelerdeki rekabet otoritelerinden alınacak izinler olmak üzere çeşitli koşullara bağlı olduğu bildirildi. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 12 ay içinde işlemin sonuçlandırılması hedefleniyor.