Koç Holding'den beklenmedik Arçelik kararı! KAP'a bildirdiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Koç Holding, beyaz eşya üreticisi Arçelik ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Alınan karar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.

Dünya'da yer alan habere göre Arçelik, ortak olduğu Arçelik Hitachi Home Appliances B.V.'deki hisselerinin satışına yönelik önemli bir adım attı.

Şirket, sermayenin yüzde 60'ını temsil eden payların diğer ortak Hitachi Global Life Solutions'e devri için pay alım satım sözleşmesi imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre işlem kapsamında kapanışta 205 milyon dolar peşin ödeme yapılacak. Buna ek olarak, kapanıştan sonraki üç yıl içinde toplam 56 milyon dolar tutarında ertelenmiş ödeme alınacak. Ayrıca kapanış tarihindeki nakit pozisyonuna bağlı olarak ek bir fiyat düzeltmesi de gündeme gelebilecek.

Açıklamada, Hitachi'nin ev aletleri faaliyetlerini Nojima Corporation ile kuracağı stratejik ortaklık çerçevesinde yeniden yapılandırmayı planladığı belirtildi. Bu kapsamda, Arçelik Hitachi'nin nihai olarak Nojima'nın dolaylı kontrolünde faaliyet gösterecek yeni bir yapı tarafından devralınması öngörülüyor. Ancak Nojima ile yürütülen sürecin tamamlanamaması halinde, Arçelik'in elindeki hisselerin doğrudan Hitachi tarafından satın alınacağı ifade edildi. Söz konusu işlemin tamamlanmasının, başta ilgili ülkelerdeki rekabet otoritelerinden alınacak izinler olmak üzere çeşitli koşullara bağlı olduğu bildirildi. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 12 ay içinde işlemin sonuçlandırılması hedefleniyor.

Satışın tamamlanmasıyla birlikte Arçelik Hitachi bünyesindeki 12 bağlı ortaklığın yanı sıra Çin ve Tayland'daki üretim ve Ar-Ge tesislerinin de devredileceği belirtildi. Ayrıca taraflar arasındaki mevcut ortak girişim anlaşmasının sona ereceği ve daha önce tanımlanan hisse alım-satım opsiyonlarının geçerliliğini yitireceği kaydedildi.

Şirket, sürece ilişkin daha önce imzalanan mutabakat zaptının bağlayıcı olmaması nedeniyle kamuoyuna duyurulmadığını, nihai sözleşmenin imzalanmasının ardından bilgilendirme yapıldığını açıkladı.

Holdinglerimiz

Türkiye'de ki holdingler isteseler yüz Bayraktar 50 TUSAŞ dökülecek kadar bünyelerinde  mühendis, elektronikci ve yazılımcı var.          Holdingleri türkiye kalkınmasın diye kurmuşlar. Türk Holding leri.! Kalkınmada Bizde varız deseler, yüz tuşaş iki yüz bayraktar kurarlar. Holdinglerin bünyesinde iha sha yapacak mühendis var. holding lerin sanayiyi şaha kaldıracak bir CNC fabrikası yok CNC lazerkesim makinaları makinaları yapan fabrikaları yok inşaat harfiyat makine imalatı yok .milyarlarca dolar sadece teknolojik makinalara ödüyoruz. Teknoloji fabrikaları da yok. Çep telefonu veya bilgisayar fabrikası var mı.?serbest ar-ge şirketleri var mı bilen yazsın.
