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İslam’a kin kustuğu için gözaltına alınmıştı! Sözde komedyen Deniz Göktaş’la ilgili sıcak gelişme

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İslam’a kin kustuğu için gözaltına alınmıştı! Sözde komedyen Deniz Göktaş’la ilgili sıcak gelişme

İslam'a ve toplumumuzun mukaddes değerlerine yönelik küstahça ifadeleriyle gündeme gelen, kendisini komedyen sanan Deniz Göktaş, sonunda adaletin karşısına çıkarıldı. "Ölü Deniz" adı altında gerçekleştirdiği gösterilerinde haya sınırlarını zorlayan, dini değerlerimizi aşağılayarak "mizah" kisvesi altında İslam düşmanlığı yapan şahsın, toplumun sinir uçlarıyla oynamasına daha fazla müsamaha gösterilmedi.

#1
Foto - İslam’a kin kustuğu için gözaltına alınmıştı! Sözde komedyen Deniz Göktaş’la ilgili sıcak gelişme

İnsanların kutsal saydığı değerlere dil uzatmanın bir bedeli olduğunu anlayan Göktaş, havalimanında kıskıvrak yakalanarak layığını buldu.

#2
Foto - İslam’a kin kustuğu için gözaltına alınmıştı! Sözde komedyen Deniz Göktaş’la ilgili sıcak gelişme

Sözde sanat anlayışıyla ekranlarda ve sahnelerde Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışan Göktaş, sosyal medya platformlarında yayımladığı o rezil içeriklerin hesabını vermek üzere adliyeye sevk edildi.

#3
Foto - İslam’a kin kustuğu için gözaltına alınmıştı! Sözde komedyen Deniz Göktaş’la ilgili sıcak gelişme

İslam'a, edebe ve ahlaka sığmayan, toplumun huzurunu kaçıran o seviyesiz söylemlerine "ifade özgürlüğü" kılıfı geçirmeye çalışanların, aslında ne kadar pervasızca değerlerimize saldırdığı bu gelişmeyle bir kez daha tescillendi.

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