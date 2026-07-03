İslam’a kin kustuğu için gözaltına alınmıştı! Sözde komedyen Deniz Göktaş’la ilgili sıcak gelişme

İslam'a, edebe ve ahlaka sığmayan, toplumun huzurunu kaçıran o seviyesiz söylemlerine "ifade özgürlüğü" kılıfı geçirmeye çalışanların, aslında ne kadar pervasızca değerlerimize saldırdığı bu gelişmeyle bir kez daha tescillendi.