İslam’a kin kustuğu için gözaltına alınmıştı! Sözde komedyen Deniz Göktaş’la ilgili sıcak gelişme
İslam'a ve toplumumuzun mukaddes değerlerine yönelik küstahça ifadeleriyle gündeme gelen, kendisini komedyen sanan Deniz Göktaş, sonunda adaletin karşısına çıkarıldı. "Ölü Deniz" adı altında gerçekleştirdiği gösterilerinde haya sınırlarını zorlayan, dini değerlerimizi aşağılayarak "mizah" kisvesi altında İslam düşmanlığı yapan şahsın, toplumun sinir uçlarıyla oynamasına daha fazla müsamaha gösterilmedi.