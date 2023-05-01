KKTC'nin yerli İHA'sı TOPEL-1 ilk kez dünyaya gösterildi! Rumlar tam anlamıyla çıldıracak

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; TOPEL-1'in tasarım ve üretimini yapan ekibin lideri olan Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Laz, TOPEL-1 insansız hava aracını geliştirmek, tasarlamak ve prototiplendirmek için 1,5 yılı aşkın bir süre çalıştıklarını söyledi. Ahmet Furkan Laz, "Üniversitemizin sağladığı olanaklarla, 22 kişilik büyük bir takım çalışmasıyla tamamladığımız TOPEL-1'in test uçuşunu başarıyla tamamlaması hepimize büyük bir gurur yaşattı. Gündüz derslerimize devam edip, gece laboratuvarlarda sabahladık. Proje ile birlikte Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde aldığımız uygulamalı eğitiminde katkısıyla havacılık alanında bilgi ve deneyim kazanmamıza olanak sağladı.