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KKTC'nin yerli İHA'sı TOPEL-1 ilk kez dünyaya gösterildi! Rumlar tam anlamıyla çıldıracak

2023-05-01 12:45:39
KKTC'nin yerli İHA'sı TOPEL-1 ilk kez dünyaya gösterildi! Rumlar tam anlamıyla çıldıracak

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin yerli İHA'sı TOPEL-1 ilk kez gökyüzü ile buluştu. Gelişme yavru vatanda büyük ses getirdi. Rumların dikkatini çekti.

#1
Foto - KKTC'nin yerli İHA'sı TOPEL-1 ilk kez dünyaya gösterildi! Rumlar tam anlamıyla çıldıracak

Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin Pilotaj, İnsansız Hava Araçları Teknolojileri ve Uçak Mühendisliği bölümleri öğrencileri tarafından tasarlanan, KKTC’nin yerli İHA’sı TOPEL-1; gökyüzünde süzüldüğü test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

#2
Foto - KKTC'nin yerli İHA'sı TOPEL-1 ilk kez dünyaya gösterildi! Rumlar tam anlamıyla çıldıracak

Yazılımından prototiplemesine kadar tamamen Girne Üniversitesi öğrencilerinin imzasını taşıyan TOPEL 1, keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılabilecek bütün özelliklere sahip olarak tasarlandı.

#3
Foto - KKTC'nin yerli İHA'sı TOPEL-1 ilk kez dünyaya gösterildi! Rumlar tam anlamıyla çıldıracak

KKTC'nin yerli İHA'sı; 8 Ağustos 1964 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta Erenköy Mücadelesine destek vermek için gerçekleştirdiği harekat sırasında şehit olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in adını taşıyor.

#4
Foto - KKTC'nin yerli İHA'sı TOPEL-1 ilk kez dünyaya gösterildi! Rumlar tam anlamıyla çıldıracak

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; TOPEL-1'in tasarım ve üretimini yapan ekibin lideri olan Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Laz, TOPEL-1 insansız hava aracını geliştirmek, tasarlamak ve prototiplendirmek için 1,5 yılı aşkın bir süre çalıştıklarını söyledi. Ahmet Furkan Laz, "Üniversitemizin sağladığı olanaklarla, 22 kişilik büyük bir takım çalışmasıyla tamamladığımız TOPEL-1'in test uçuşunu başarıyla tamamlaması hepimize büyük bir gurur yaşattı. Gündüz derslerimize devam edip, gece laboratuvarlarda sabahladık. Proje ile birlikte Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde aldığımız uygulamalı eğitiminde katkısıyla havacılık alanında bilgi ve deneyim kazanmamıza olanak sağladı.

#5
Foto - KKTC'nin yerli İHA'sı TOPEL-1 ilk kez dünyaya gösterildi! Rumlar tam anlamıyla çıldıracak

TOPEL-1'le önümüzdeki dönemde TEKNOFEST gibi ulusal veya uluslararası etkinliklerde KKTC'yi temsil edeceğiz" dedi.

#6
Foto - KKTC'nin yerli İHA'sı TOPEL-1 ilk kez dünyaya gösterildi! Rumlar tam anlamıyla çıldıracak

22 öğrencinin büyük bir emekle geliştirdiği TOPEL-1'in test uçuşlarının başarıyla gerçekleştirilmesinin sadece Girne Üniversitesi için değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, "Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin geliştirerek başarıyla uçurduğu TOPEL-1, destek verilmesi durumunda Türk gençlerinin neler başarabileceğine çok iyi bir örnek. Bütün imkanlarımızla üniversitemizin 15 fakültesinde eğitim gören bütün öğrencilerinin yanında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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