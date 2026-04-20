KKTC’den İsrail’e çok konuşulacak “Türkiye” uyarısı! Resmen felekleri şaştı

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Habertürk muhabiri Emre Karaca'nın sorularını da yanıtlayan Erhürman, "Bizim baştan beri yaptığımız bir uyarı var. (Güney Kıbrıs'a askeri yığınak) Gerçekçi olmadığını, nafile olduğunu, rasyonel olmadığını söyledik. Bu girişimleri, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir askeri gücü var, bu güce karşı bir denge unsuru oluşturma çabası" olarak tanımlıyorum. Benim de açık bir şekilde kendilerine uyarım vardı. Bu zaten nafile, gerçekleşebilecek bir şey değil. Ama "büyük abileri" çağıyorsunuz arkanızda dursun diye ama bu sizin başınızı belaya sokacağı gibi hiçbir dahlimiz olmadan bizim de başımızı belaya sokabilecek bir şey. Bununla ilgili çağrımızı çokça yaptık. Ama bunu bir şekilde duymazdan geldiler. Kıbrıs Türk halkı yokmuş gibi birtakım askeri, enerjiyle ilgili, hidrokarbonla ilgili anlaşmalar imzalamaya da devam ettiler. ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda hatta İspanya bile geldi ve bir şekilde Güney denizi fırkateynlerle doldu. Ama şu bir gerçek, buraya gelenlerin hiçbirisi burada kalıcı olmayacak. Çünkü Kıbrıs'ın statüsü neyi gerektiriyor şu anda; Birleşik Krallık, Yunanistan ve Türkiye eşit garantör ülkeler. Bunun dışındaki bir güvenlik algısı Kıbrıs'ın statüsüne uygun değil. Kıbrıs Türk halkı bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir. Kıbrıs Türk halkının varlığı yok sayılarak bu tip anlaşmaların imzalanması Kıbrıs statüsüne uygun değildir." dedi.