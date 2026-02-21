Doğal gaz aboneliğinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni dönem başladı! Sonra “Vay ben bu değişiklikleri duymadım” demeyin

Yönetmelik kapsamında abone bağlantı bedeli, güvence bedeli, sayaç işlemleri, faturalandırma süreleri, kaçak doğalgaz tanımı, sözleşme feshi, acil müdahale hizmetleri ve dağıtım şirketlerinin yükümlülüklerine ilişkin çok sayıda başlıkta değişikliğe gidildi. Düzenlemenin dayanak maddesi de yeniden ele alındı. Buna göre yönetmelik; 4628 sayılı Kanun ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu hükümlerine dayandırıldı ve hukuki çerçeve güncellendi. Ekonomim'de yer alan habere göre abone bağlantı bedelinin tahsil ve iade esasları netleştirildi. Bağlantı bedeli, bağlantı anlaşması sırasında bir defaya mahsus tahsil edilecek. Servis hattı imalatına başlanmasının ardından bedel iadesi yapılmayacak. Ancak servis hattı yapımına başlanmamışsa, başvuru üzerine 5 iş günü içinde iade gerçekleştirilecek. Aynı adres için daha önce bağlantı bedeli alınmış olması halinde yeniden tahsilat yapılamayacak.Yapılan değişiklikler şöyle: