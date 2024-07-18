Kızlı, erkekli, içkili ve danslı… Şehitlerin kemiklerini sızlatan CHP’nin Kadeş rezaleti

Millet Mustafa Sarıgül’e ait olduğu iddia edilen kasedi konuşuyor. N’oluyor bu CHP’ye, diyor siyah tişörtlü delikanlı, Deniz Baykal’dan sonra bu defa bir potansiyel genel başkan adayına karşı kaset komplosu. Nasıl bir parti bu? Ben de kendisine Necip Fazıl’ın dediği gibi CHP’nin bir parti değil Türk’e dinini, dilini, özünü kaybettirmeye memur bir katliam müessesesi olduğunu söylüyorum. Bunlar CHP tarihinde ne ilk ne de son. Deniz Baykal’ın kaset kumpası nasıl bir parti içi hesaplaşma idiyse bu seferki de öyle olmalı. Ama daha önce de çok hadiseler yaşandı. Mesela 1942 yılında bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, “Türkiye’de bütün işler A’dan Z’ye bozuktur” demiş ve kısa bir süre sonra evinde ölü bulunmuştu. Adı, Dr. Refik Saydam’dı. Sessizce tasfiye edildi. Daha nice olaylar var anlatılacak ama gelin bugün size en çarpıcı sahnelerden birini anlatayım.