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Kızlı, erkekli, içkili ve danslı… Şehitlerin kemiklerini sızlatan CHP’nin Kadeş rezaleti

2024-07-18 12:18:04
Kızlı, erkekli, içkili ve danslı… Şehitlerin kemiklerini sızlatan CHP’nin Kadeş rezaleti

Tarihçi-yazar Mustafa Armağan, Yeni Akit Gazetesi’ndeki yazısında, CHP’nin Kadeş rezilliğiyle halka dayattığı mide bulandırıcı uygulamaları anlattı. Armağan’ın bugünkü yazısı…

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#1
Foto - Kızlı, erkekli, içkili ve danslı… Şehitlerin kemiklerini sızlatan CHP’nin Kadeş rezaleti

Millet Mustafa Sarıgül’e ait olduğu iddia edilen kasedi konuşuyor. N’oluyor bu CHP’ye, diyor siyah tişörtlü delikanlı, Deniz Baykal’dan sonra bu defa bir potansiyel genel başkan adayına karşı kaset komplosu. Nasıl bir parti bu? Ben de kendisine Necip Fazıl’ın dediği gibi CHP’nin bir parti değil Türk’e dinini, dilini, özünü kaybettirmeye memur bir katliam müessesesi olduğunu söylüyorum. Bunlar CHP tarihinde ne ilk ne de son. Deniz Baykal’ın kaset kumpası nasıl bir parti içi hesaplaşma idiyse bu seferki de öyle olmalı. Ama daha önce de çok hadiseler yaşandı. Mesela 1942 yılında bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, “Türkiye’de bütün işler A’dan Z’ye bozuktur” demiş ve kısa bir süre sonra evinde ölü bulunmuştu. Adı, Dr. Refik Saydam’dı. Sessizce tasfiye edildi. Daha nice olaylar var anlatılacak ama gelin bugün size en çarpıcı sahnelerden birini anlatayım.

#2
Foto - Kızlı, erkekli, içkili ve danslı… Şehitlerin kemiklerini sızlatan CHP’nin Kadeş rezaleti

Hem de Çanakkale şehitlerini anma toplantısı görüntüsü altında genç kızların kirletildiği bir olay bu. İşte 18 Mart 1962’de tarihe “Kadeş rezaleti” diye geçen, gençliği Çanakkale’yle buluşturma gezisi düzenlenmişti. Kadeş adlı vapura doldurulan kızlı erkekli bin kadar genç, sözüm ona çağdaş gençlik dernekleri tarafından özel olarak seçilmişti. İşin tuhafı, gemiye yalnız genç kızlar ve erkekler değil, aşırı miktarda içki de doldurulmuştu. Düşünün, Çanakkale şehitlerini ziyarete gidiyorsunuz, anneleri babaları yanlarında olmayan bir gemi dolusu genç ve kasalarla içki alarak yola çıkıyorsunuz. Niyet ne? Faşing mi? Yolculuk beklenebileceği gibi tam bir rezaletle sonuçlandı. Sarhoş olup gece boyu dans eden, yerlerde sızan, olmadık cinsel rezaletlere imza atan bu seçkin gençliğin Çanakkale’ye çıktığında ayık gezebildiğini sanıyorsanız aldanıyorsunuz.

#3
Foto - Kızlı, erkekli, içkili ve danslı… Şehitlerin kemiklerini sızlatan CHP’nin Kadeş rezaleti

Cümbür cemaat lokantalara dalmışlar, içkiler, naralar gırla devam etmiş ve bin kişi içinden şehitliklere gidecek topu topu 40-50 genç ancak bulunabilmişti. Bir süre kamuoyundan saklanmaya çalışılan, ancak bir gazetecinin ifşasıyla deşifre edilen bu rezaletin perde arkası, zamanın gazetelerinde günlerce yazılıp çizilmiş ‘şok fotoğraflar’ basına malzeme olmuştu. Kameralar gemide bulunanlara yönelince bir genç orada yaşadıklarını şöyle anlatmıştı (bazı ifadeleri sansürlemek zorunda kaldığımı belirteyim): “Gemi hareket eder etmez gençler gruplar halinde içki içmeye başladılar. Erkeklerin özellikle kızları sarhoş etmeye çalıştıkları belli oluyordu. Sarhoş olan kızlar, bir süre dans ettikten sonra erkekler tarafından dışarı çıkarılıyor ve karanlık bir yerlere götürülüyor, daha sonra beraberce dönüyorlardı. İstisnasız bütün masalarda kumar oynanıyordu. Kaptan gelip kumar kâğıtlarını toplamak istediyse de vermediler. Kendilerine karışmak isteyen birkaç görevliye, “Biz Atatürk’ün yolundayız, bize kimse karışamaz” diye karşılık veriyorlardı. “Dağ Başını Duman Almış” marşı, sarhoş naralarına karışıyordu. Dönüşte de aynı rezalet devam etti. Hatta bir grup genç, kapının önüne masa ve sandalye yığmak suretiyle bir koridoru kapatıp lambaları söndürmüşler, içeride çılgınlar gibi eğleniyorlardı. Birkaç kişi içki komasına girmiş, üç genç kız bekaretini yitirmiş, evlerine ağlayarak dönmüşlerdi.”

#4
Foto - Kızlı, erkekli, içkili ve danslı… Şehitlerin kemiklerini sızlatan CHP’nin Kadeş rezaleti

Geziden önce 1 milyon 700 bin liraya özel olarak dayanıp döşetilen Kadeş vapurunun mahvolduğunu gören ‘öteki gençler’, CHP’nin 40 yılda gençliği ne hale getirdiğinin hesabını sormaya giriştiler. Çanakkale şehitlerinin ruhlarını şad edecek gezilere katılanların sayısı, bu toprakların itilen, kakılan, ezilen, adam yerine konulmayan ama ataları için bir şey yapamadığı için vicdanı kanayan ‘öteki çocuklar’ tarafından milyonlara vardırıldı bugün. Ve “Kadeş rezaleti”ni icra edenleri değil, altyapısını hazırlayanları silip süpürenler onlardan başkası değil. Çanakkale kolay kazanılmamıştı. Ama ikinci Çanakkale zaferi de kolay kazanılmadı.

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Yorumlar

Okur

Anneler babalar evlatlarınıza sahip çıkın. Bu bozuk zihniyetten koruyun.

Leyl....

Puhhhh reziller, bu vatanperverlik mi $imdi, ayni $imdiki ayya$lar, $imdiki genc kiz Katillerinin yakinlarina vapor tahsis eden Eko misali.. Eskiden de pislik pislikmis, bugün de öyle!
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