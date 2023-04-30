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Kızılelma arap basınında böyle görüldü! Savaş havacılığı için...

2023-04-30 14:07:27
Kızılelma arap basınında böyle görüldü! Savaş havacılığı için...

TEKNOFEST 2023 kapsamında sergilenen ve Selçuk Bayraktar'ın '2024 yılında seri üretime geçecek' dediği Kızılelma hem Avrupa hem de Arap basınında manşet oldu. TEKNOFEST 2023'ün başlamasıyla birlikte dünya medyasının gözü Türkiye'ye çevrildi. Bu bağlamda sık sık manşetler Bayraktar TB2 ve TEKNOFEST'te yeni tanıtılan Kemankeş'te. Cuma günü Yunan basınında yapılan haberde Kemankeş'in özellikleri ve 'Kıbrıs' detayı dikkat çekmişti.

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Foto - Kızılelma arap basınında böyle görüldü! Savaş havacılığı için...

ARAP BASINI MANŞETTEN GÖRDÜ Son olarak Al Jazeera'de yer alan haberde, Baykar şirketinin Ukrayna savaşında TB2'ler sayesinde elde ettiği başarılar nedeniyle alanında adından söz ettirdiğini yazdı. Hatırlanacağı üzere Ukrayna işgalinin başında TB2'ler Rusların kilometrelerce uzayan tank konvoylarına büyük zayiat verdi. Klasik cephe savaşına yeni bir boyut kazandıran TB2'ler o günden beri sık sık ilgi odağı konumunda. Al Jazeera, önümüzdeki yıl üretimine başlanacak Kızılelma'ya yer verildi ve 'Bir anlamda, savaş havacılığı için yepyeni bir geleceği ifade ediyor' ifadesi kullanıldı. Haberde, '15 metre uzunluğundaki jet motorlu tasarımına öncülük eden Bayraktar, son derece otonom, insan denetimi altında ve 'havadan havaya' savaş aracı olacak şekilde tasarlandı' denildi.

#2
Foto - Kızılelma arap basınında böyle görüldü! Savaş havacılığı için...

EURONEWS: KIZILELMA İLGİ ODAĞI Avrupa'nın en önemli medya kuruluşlarından Euronews, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam eden Teknofest Fuarı'na katıldığını yazdı. Euronews, fuarda Baykar'ın üretimine hazırlandığı Kızılelma'nın ilgi odağı olduğunu belirtti.

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Foto - Kızılelma arap basınında böyle görüldü! Savaş havacılığı için...

'HAVADA OLDUKÇA KIVRAK' Polonya merkezli TVP World de Türkiye'nin yeni savaş uçağına gelecek yıl başlayacağını okuyucularına ön sıralardan sundu. Kızılelma'nın ayrıntılı bir tasvirine yer veren gazete, söz konusu araçların havada oldukça 'kıvrak' olduğuna vurgu yaptı.

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