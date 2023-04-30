2023-04-30 14:07:27 Kızılelma arap basınında böyle görüldü! Savaş havacılığı için...
TEKNOFEST 2023 kapsamında sergilenen ve Selçuk Bayraktar'ın '2024 yılında seri üretime geçecek' dediği Kızılelma hem Avrupa hem de Arap basınında manşet oldu. TEKNOFEST 2023'ün başlamasıyla birlikte dünya medyasının gözü Türkiye'ye çevrildi. Bu bağlamda sık sık manşetler Bayraktar TB2 ve TEKNOFEST'te yeni tanıtılan Kemankeş'te. Cuma günü Yunan basınında yapılan haberde Kemankeş'in özellikleri ve 'Kıbrıs' detayı dikkat çekmişti.