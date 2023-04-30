Kızılelma arap basınında böyle görüldü! Savaş havacılığı için...

ARAP BASINI MANŞETTEN GÖRDÜ Son olarak Al Jazeera'de yer alan haberde, Baykar şirketinin Ukrayna savaşında TB2'ler sayesinde elde ettiği başarılar nedeniyle alanında adından söz ettirdiğini yazdı. Hatırlanacağı üzere Ukrayna işgalinin başında TB2'ler Rusların kilometrelerce uzayan tank konvoylarına büyük zayiat verdi. Klasik cephe savaşına yeni bir boyut kazandıran TB2'ler o günden beri sık sık ilgi odağı konumunda. Al Jazeera, önümüzdeki yıl üretimine başlanacak Kızılelma'ya yer verildi ve 'Bir anlamda, savaş havacılığı için yepyeni bir geleceği ifade ediyor' ifadesi kullanıldı. Haberde, '15 metre uzunluğundaki jet motorlu tasarımına öncülük eden Bayraktar, son derece otonom, insan denetimi altında ve 'havadan havaya' savaş aracı olacak şekilde tasarlandı' denildi.