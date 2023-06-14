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Yaşam
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Kızıl şahin kendine arkadaş buldu

2023-06-14 16:39:16
Kızıl şahin kendine arkadaş buldu

Doğal kuş gözlemcisi olan Fatma Şeyma Yanar, arazide rastladığı kızıl şahin ile arkadaş oldu.

#1
Foto - Kızıl şahin kendine arkadaş buldu

Ardahan’ın Çıldır ilçesine bağlı Aşıkşenlik Mahallesi'nde bulunan arazide rastladığı kızıl şahine yaklaşan doğal kuş gözlemcisi Fatma Şeyma Yanar, hayatındaki en önemli anlardan birini yaşadığını söyledi.

#2
Foto - Kızıl şahin kendine arkadaş buldu

Yanar, "Kuş gözlemcisi olarak buradayım. Arkamda görmüş olduğunuz bir kızıl şahin türü. Ortalama 25 yıl yaşam ömürleri var. 2 ile 4 arası yavrularının olduğunu biliyorum. Bunun dışında burada yolun kenarında kızıl şahini görmek gerçekten çok heyecan verici.

#3
Foto - Kızıl şahin kendine arkadaş buldu

Bu kadar yakından görmek nasip oldu. Dinlenmek için veya fare ve köstebek avlanmak için burada olabilir" dedi.

#4
Foto - Kızıl şahin kendine arkadaş buldu

Yanar, kızıl şahine yaklaşarak dost oldu. Şahinin kursağının boş ve burada yiyecek aramak için arazide olduğunu söyleyen Yanar, sıcaktan bunalmış da olabileceğini belirtti.

#5
Foto - Kızıl şahin kendine arkadaş buldu

Yanar'ın, daha yakın olmak için yaklaştığı kızıl şahin uçarak gözlerden kayboldu.

#6
Foto - Kızıl şahin kendine arkadaş buldu

#7
Foto - Kızıl şahin kendine arkadaş buldu

#8
Foto - Kızıl şahin kendine arkadaş buldu

#9
Foto - Kızıl şahin kendine arkadaş buldu

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