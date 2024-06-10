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Kıyıya vurdu herkes şok içinde! Kimse ne olduğunu bilmiyor

2024-06-10 16:20:25
Kıyıya vurdu herkes şok içinde! Kimse ne olduğunu bilmiyor

ABD'nin Oregon eyaletinin kıyılarına nadir rastlanan Mola tecta adlı devasa bir güneş balığı vurdu. Halk bu devasa hayvanı görmek için sahile akın ederken uzmanlar hayvanın, türün kaydedilen en büyük örneği olabileceğini düşünüyor. ABD'nin Oregon eyaletinde nadir görülen devasa Mola tecta adlı güneş balığı kıyıya vurdu. Halk bu devasa hayvanı görmek için sahile akın etti. Balığın bugüne kadar örneklenmiş en büyük Mola tecta olabileceğini düşünüyor.

#1
Foto - Kıyıya vurdu herkes şok içinde! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Sadece Güney Yarımküre'deki ılıman sularda yaşadığı sanılan Mola tecta adlı güneş balığı ABD'nin Oregon eyaletinde kıyıya vurdu. TRT’de yer alan habere göre, Seaside Akvaryumu, 3 Haziran'da 2,2 metre boyunda bir güneş balığının Oregon'un Gearhart Sahili'ne vurduğunu iki gün önce duyurdu. Halk bu devasa hayvanı görmek için sahile akın ederken Yeni Zelanda'dan deniz biyoloğu Mariann Nyegaard akvaryumla temasa geçti.

#2
Foto - Kıyıya vurdu herkes şok içinde! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Mola tecta türünü ilk kez 2017'de tanımlayan Nyegaard, Oregon'daki balığın görüntü ve doku örneklerini istedi. İncelemeleri sonucunda hayvanın bu türe ait olduğunu doğruladı.

#3
Foto - Kıyıya vurdu herkes şok içinde! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Nyegaard balığın, bugüne kadar örneklenmiş en büyük Mola tecta olabileceğini düşünüyor. Akvaryum leş yiyicilerin, balığın sert derisini delmesi zor olduğu için halen kıyıda olan hayvanın belki birkaç hafta daha orada kalacağını belirtti.

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