Kıyıya vurdu herkes şok içinde! Kimse ne olduğunu bilmiyor

ABD'nin Oregon eyaletinin kıyılarına nadir rastlanan Mola tecta adlı devasa bir güneş balığı vurdu. Halk bu devasa hayvanı görmek için sahile akın ederken uzmanlar hayvanın, türün kaydedilen en büyük örneği olabileceğini düşünüyor. ABD'nin Oregon eyaletinde nadir görülen devasa Mola tecta adlı güneş balığı kıyıya vurdu. Halk bu devasa hayvanı görmek için sahile akın etti. Balığın bugüne kadar örneklenmiş en büyük Mola tecta olabileceğini düşünüyor.