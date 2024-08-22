  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
7
Kışlık mahsulü kül oldu

2024-08-22 12:33:00
Kışlık mahsulü kül oldu

Sivas’ta çıkan anız yangınında hayvanların kışlık yemi olan samanlar yanarak adeta kül oldu.

#1
Foto - Kışlık mahsulü kül oldu

Edinilen bilgilere göre yangın Karaçayır yolu üzerinde meydana geldi.

#2
Foto - Kışlık mahsulü kül oldu

Bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

#3
Foto - Kışlık mahsulü kül oldu

Yangın rüzgarın etkisiyle yaklaşık yüz dönüm alana yayıldı.

#4
Foto - Kışlık mahsulü kül oldu

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Kışlık mahsulü kül oldu

Alevlerin arasında kalan yaklaşık 200 saman balyası yanarak kullanılmaz hale geldi.

#6
Foto - Kışlık mahsulü kül oldu

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Coca Cola’yı boykot vurdu, ses Altaylı’dan geldi
Gündem

Coca Cola’yı boykot vurdu, ses Altaylı’dan geldi

İsrail ürünlerine yönelik boykot çalışmaları kapsamında satın alınmaması tavsiye edilen Coca Cola büyüme beklentilerini düşürürken, siyonist..
MHP lideri Bahçeli Türkiye'nin sesi oldu: Derhal kesilmeli
Gündem

MHP lideri Bahçeli Türkiye'nin sesi oldu: Derhal kesilmeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, '57 DEM vekilinin maaşı ve hazine yardımı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı. Dağda kovalanıp başı ezilen, sı..
22 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü' 'Günün Karikatürü' ve 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (22 Ağustos 20..
Avrupa ülkesi asker konuşlandırıyor! Ukrayna'nın işgali bahane asgari üs şahane
Dünya

Avrupa ülkesi asker konuşlandırıyor! Ukrayna'nın işgali bahane asgari üs şahane

Litvanya Başkenti Vilnius’un birkaç kilometre güneyindeki Rūdninkai Alman tugayı için yeni bir kamp inşa ediliyor.
Resmen duyurdular! Mısır Türkiye'den satın alacak: Tam 6,8 milyon ton
Ekonomi

Resmen duyurdular! Mısır Türkiye'den satın alacak: Tam 6,8 milyon ton

GASC Başkan Yardımcısı Hossam Al-Jarrahi, Mısır'ın Türkiye'den buğday satın alacağını açıkladı. Mısır'ın Türkiye'den satın alacağı buğdaya i..
Kahramanmaraş'ta deprem!
Gündem

Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir deprem oldu. AFAD'da yer alan verilere göre depremin büyüklüğünün 3,2 olduğu açıklandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23