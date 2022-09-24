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Hayat-Aktüel
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Kısa sürede tüm binayı sardı! Korku dolu anlar

2022-09-24 16:07:56
Kısa sürede tüm binayı sardı! Korku dolu anlar

Edirne'de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın hasara neden oldu.

#1
Foto - Kısa sürede tüm binayı sardı! Korku dolu anlar

Dilaverbey Mahallesi İzmir Caddesi'ndeki binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

#2
Foto - Kısa sürede tüm binayı sardı! Korku dolu anlar

Evde bulunan Selma Baraz (68) komşularından kendisini kurtarmaları için yardım istedi. Bu sırada olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Kısa sürede tüm binayı sardı! Korku dolu anlar

Baraz ve evinde beslediği köpeği, mahalle sakinlerinin yardımıyla evden çıkmayı başardı.

#4
Foto - Kısa sürede tüm binayı sardı! Korku dolu anlar

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

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