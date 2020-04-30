2020-04-30 09:40:38 Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaba yatar?
Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği yatmış mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartları çalışan işçinin son 3 yıldaki çalışmış olduğu gün sayısı 450, son 60 gün ise aynı işyerinde çalışanların alabildiği ödenektir. Kısa çalışma ödeneğine başvuru işveren tarafından yapılmakta olup, kriterlere uyan çalışanlara kısa çalışma ödeneği ödenmekte. Peki kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaba yatar?