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Ekonomi
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Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaba yatar?

2020-04-30 09:40:38
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaba yatar?

Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği yatmış mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartları çalışan işçinin son 3 yıldaki çalışmış olduğu gün sayısı 450, son 60 gün ise aynı işyerinde çalışanların alabildiği ödenektir. Kısa çalışma ödeneğine başvuru işveren tarafından yapılmakta olup, kriterlere uyan çalışanlara kısa çalışma ödeneği ödenmekte. Peki kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ne zaman hesaba yatar?

#1
Foto - Koronavirüs sonrası birçok paket devreye alındı. Bunların başında da kısa çalışma ödeneği yer alıyor. Bugüne kadar 270 bine yakın firmadan 3 milyonun üzerinde işçi için kısa çalışma ödeneğine başvuru yapılırken şimdi sonuçlar merak ediliyor ve 'Kısa Çalışma ödeneği ne zaman hesaplara yatacak?' sorusu soruluyor.

Koronavirüs sonrası birçok paket devreye alındı. Bunların başında da kısa çalışma ödeneği yer alıyor. Bugüne kadar 270 bine yakın firmadan 3 milyonun üzerinde işçi için kısa çalışma ödeneğine başvuru yapılırken şimdi sonuçlar merak ediliyor ve 'Kısa Çalışma ödeneği ne zaman hesaplara yatacak?' sorusu soruluyor.

#2
Foto - Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez.

#3
Foto - Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

#4
Foto - KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

#5
Foto - Kısa çalışma ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir.

Kısa çalışma ödeneği başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir.

#6
Foto - Elektronik posta adreslerine https://www.iskur.gov.tr/ isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca evrakların fiziki ortamda teslimine gerek bulunmamaktadır.

Elektronik posta adreslerine https://www.iskur.gov.tr/ isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ adresinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca evrakların fiziki ortamda teslimine gerek bulunmamaktadır.

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