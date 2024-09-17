Kış sofraları için hummalı çalışma başladı

Kavunların korunabilmesi için büyük çaba sarf edildiğinin altını çizen Öztürk, şöyle konuştu: "Kırkağaç'ta kavunlar hasattan sonra yorganlara sarılarak adeta bir bebek gibi taşınıyor. Daha sonra kadınların elinde özenle askıya alınıyor. Kırkağaç'ta kavunda en küçük bir zedelenme olmadan ocak ayında, piyasada kavunun olmadığı bir dönemde tüketiciye sunulsun ve katma değer kazansın diye büyük bir özen var. Üreticilerimiz, bu emeğin karşılığı olarak özel bir kazanç elde ediyor."