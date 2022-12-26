Kış mevsiminin olmazsa olmazı! Ihlamur cep yakıyor

Ihlamuru tedarikçilerden yüksek fiyata aldıklarının altını çizen aktar Semih Doğanay, “Ihlamur yeterli miktarda var. İnsanlar yeni yeni satmaya getiriyor. Fiyatı geçen seneye göre oldukça arttı. Ihlamur getiren köylü, fiyatı artırdı. Ihlamur ağaçlarının birçoğu kesilmiş. Fiyatların artmasında onun da etkisi var. İnsanlar yine 100’er gram alabiliyorlar. Geçen yıl çiçek ıhlamurun kilosunu 200 TL’den satıyorduk. Bu sene ise 400 TL’den satıyoruz. Ihlamuru geçen yıl 100 gramlık paketlerde 20 TL’ye satarken şimdi ise aynı paketi 40 TL’ye satıyoruz. Bol çiçekli olmayan ıhlamurun fiyatı ise daha ucuz. İnsanlar soğuk havaların etkisini göstermesiyle ıhlamura ilgi göstermeye başladı. Ihlamurun yanı sıra zerdeçal, zencefil, tarçın, hibisküs, adaçayı gibi ürünler de satılıyor. Onların fiyatı da 100 gramlık paketler halinde 20 TL ile 50 TL arasında değişiyor” dedi.