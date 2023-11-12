Kış mevsimi yaklaşırken talep arttı

Pekmezin şifa kaynağı olmasının yanı sıra nasıl tüketildiğine dair bilgi veren Ahmet Ünlü, şöyle devam etti: “Pekmezi en çok tahinle karıştırıp tüketiyorlar. Bazı yörelerde yoğurtla karıştırıyorlar. Bazı insanlar, pekmezden komposto yapıyorlar. Bunun yanında tahin tüketimi daha fazla. Çünkü tahinin girmediği hemen hemen sofrada bir şeyi yok.”