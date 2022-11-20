Kış aylarının vazgeçilmezi... Tam bir şifa deposu

"GÜNDE BİR BARDAK BOZA GRİP ENFEKSİYONUNA KARŞI KORUR" Bozanın tarçın, fındık, leblebi ile de tüketilebileceğini kaydeden Sak, "Uzmanlar, bozanın anne sütü yapıcı özelliği olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra içeriğinde A, B1, B2, demir, fosfor gibi önemli bileşenler var. Dolayısıyla immün sistemine çok fayda sağlıyor. Günde bir bardak boza içmek, grip enfeksiyonuna karşı korur, özellikle sporcular için içindeki zengin protein açısından çok fayda sağlar. Bunu tüketirken çok fazlaya kaçmamak lazım. Şeker bakımından zengin olduğu için diyabet hastalarına sorun oluşturabilir. İçindeki laktik asitle bağırsaklara faydalıdır ve bu konuların hepsi uzmanlar tarafından açıklanmıştır" diye konuştu.