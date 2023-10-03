Kış aylarında bunu yiyen hastalık yüzü görmüyor! Her gün bir kez tüketin, hastalıklara veda edin

Yavaş yavaş kış aylarına giriş yaparken hastalık dönemi de yaklaşıyor. Anneanne babaanne tarifi ile yapılan o lezzet tüm hastalıklarında en güçlü antibiyotiği oluyor. Hem doğal hem de her evde bulunan bu antibiyotiği tüketene hastalık falan uğramıyor. İşte doğal antibiyotik tarifi… Son yıllarda artan üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastaneye başvuran sayısında artış görülürken uzmanlar grip salgının çocuklar olmak üzere herkesi etkilediğini vurguladı. Bağışıklık sistemi düşük olan kişilerin hastalığı daha ağır geçirdiği belirtiliyor. Hem pratik hem de doğal antibiyotik o lezzet tüm hastalıklara karşı koruyucu kalkanı oluşturuyor. Türk sofralarının vazgeçilmez lezzeti turşu adeta bir hastalık savar. Turşuların daha uzun süre taş gibi kalmasını sağlayacak o yöntem Selman Kozan'dan geldi. İşte doğal antibiyotik tarifi…