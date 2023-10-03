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Sağlık
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Kış aylarında bunu yiyen hastalık yüzü görmüyor! Her gün bir kez tüketin, hastalıklara veda edin

2023-10-03 09:44:06
Kış aylarında bunu yiyen hastalık yüzü görmüyor! Her gün bir kez tüketin, hastalıklara veda edin

Yavaş yavaş kış aylarına giriş yaparken hastalık dönemi de yaklaşıyor. Anneanne babaanne tarifi ile yapılan o lezzet tüm hastalıklarında en güçlü antibiyotiği oluyor. Hem doğal hem de her evde bulunan bu antibiyotiği tüketene hastalık falan uğramıyor. İşte doğal antibiyotik tarifi… Son yıllarda artan üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastaneye başvuran sayısında artış görülürken uzmanlar grip salgının çocuklar olmak üzere herkesi etkilediğini vurguladı. Bağışıklık sistemi düşük olan kişilerin hastalığı daha ağır geçirdiği belirtiliyor. Hem pratik hem de doğal antibiyotik o lezzet tüm hastalıklara karşı koruyucu kalkanı oluşturuyor. Türk sofralarının vazgeçilmez lezzeti turşu adeta bir hastalık savar. Turşuların daha uzun süre taş gibi kalmasını sağlayacak o yöntem Selman Kozan'dan geldi. İşte doğal antibiyotik tarifi…

#1
Foto - Kış aylarında bunu yiyen hastalık yüzü görmüyor! Her gün bir kez tüketin, hastalıklara veda edin

70 farklı çeşitte yaptığı turşuları satışa çıkaran Selman Kozan, mandalinadan yumurtaya, kavundan karpuza kadar pek çok farklı üründen turşu yapmaktadır. Turşu yapmaya salatalıktan başladığını söyleyen Kozan, kendi bahçelerindeki salatalıkları turşu kurarak işe atıldığını ifade etti. Salatalık turşusunda çiçek kısımlarının kesinlikle alınmaması gerektiğini vurgulayan Selman Kozan, salatalıkların 2-3 defa ılık suda yıkanması gerektiğini söyledi. Salatalık turşusunun püf noktasının salatalığa atılan bıçak darbesi olduğunu söyleyen Selman, fermente olurken içinin boş kalmaması için salatalığa 1 adet bıçak darbesi vurulması gerektiğini söyledi.

#2
Foto - Kış aylarında bunu yiyen hastalık yüzü görmüyor! Her gün bir kez tüketin, hastalıklara veda edin

Turşu içerisinde atılan sarımsakların da çizilmesi gerektiğini söyleyen Kozan, istediğiniz kadar sarımsak koyabilirsiniz ifadelerini kullandı. Selman Kozan, “Daha sonra içerisine bir kepçe sirke, bir kepçe kaya tuzu, hakiki kaya tuzu olması lazım. Sonra da içme suyunu ilave ediyoruz ve ağzına kadar dolduruyoruz. Suyu da doldurduktan sonra şişeyi ters düz yapıp bir iki gün bekletmemiz lazım. Bir haftanın sonunda da kapağını ağzını iyice kapatıp güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza etmemiz lazım. Zaten turşuda önemli olan kuruma suyu dediğimiz kurma suyudur. Kurma suyunu iyi yaptıktan sonra düzgün ayarladıktan sonra oran ve orantısını düzgün yaptıktan sonra tuşların hepsi zaten gayet lezzetli kıtır kıtır olur” sözlerine dile getirdi.

#3
Foto - Kış aylarında bunu yiyen hastalık yüzü görmüyor! Her gün bir kez tüketin, hastalıklara veda edin

Türk toplumunda en çok salatalık ve sarımsak turşusunun tüketildiğini dile getiren Kozan, geçtiğimiz yıl 65 çeşit turşu yapıldığını aktardı. Konya'da yavaş yavaş turşu çeşitliliğinin arttığını ifade eden Selman Kozan, bu yıl karpuz turşusu yaptıklarını dile getirdi. Ejder meyvesinden turşu yaptıklarına aktaran Kozan, şu an tezgahta olmadığını ancak yakın zamanda tezgaha çıkacağını söyledi.

#4
Foto - Kış aylarında bunu yiyen hastalık yüzü görmüyor! Her gün bir kez tüketin, hastalıklara veda edin

En çok tüketilen turşu çeşitlerine değinen Selman Kozan, salatalık turşusu, biber turşusu gibi yıllardır hayatımız içerisinde yer alan ürünlerin daha çok tüketildiğini aktardı. Bunun yanı sıra bamya turşusunun da sıklıkla tercih edildiğini aktaran Salman, doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak turşusunun da tercih edildiğini vurguladı. Kış aylarının yaklaşması ile birlikte hastalıkların arttığını ifade eden Selman Kozan, Kış mevsiminde turşu ve turşu suyu tüketilmesini tavsiye ettiğini aktardı. Sağlık açısından son derece faydalı olduğunu dile getiren Kozan, piyasa nedeniyle turşu fiyatlarında da artış olduğunu söyledi. Selman Kozan, turşu fiyatlarının 75 TL'den başladığını dile getirdi.

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