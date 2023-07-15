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Kırmızı ışıkta tır dehşeti

2023-07-15 15:46:36
Kırmızı ışıkta tır dehşeti

Kaza, 14.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

#1
Foto - Kırmızı ışıkta tır dehşeti

Eskişehir'den Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Murat Öz (46) yönetimindeki 16 CBF 32 plakalı tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen Yusuf Beklik (31) yönetimindeki 16 TAY 96 plakalı cipe, ardından bekleyen sürücü Erhan Ersan (35) yönetimindeki 16 SLL 112 plakalı tıra çarparak durabildi.

#2
Foto - Kırmızı ışıkta tır dehşeti

Çarpışmanın etkisiyle cip devrildi.

#3
Foto - Kırmızı ışıkta tır dehşeti

Kaza sonucu tır sürücüsü Murat Öz ile cipin sürücüsü ve cipteki yolcular Mert Acartürk (28), Yılmaz Duhan Öztütüncü (29) ve Mehmet Çelik (25) yaralandı.

#4
Foto - Kırmızı ışıkta tır dehşeti

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#5
Foto - Kırmızı ışıkta tır dehşeti

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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