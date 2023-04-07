Kırmızı ette devasa indirim devam ediyor! İşte, market market kırmızı et fiyatları

Güzeldere, İstanbul'da kampanyaya katılan üye marketleri "Gökkuşağı Market, Örnek Market, Show Market, Nar Market, Birmar, Onur Gıda, Grosper Market, Biçen Market, Happy Center, Kim Market, Onur Market, Anpa Gross, Snowy Ulu Kardeşler, Mopaş Market, Çağrı Market, Hakmar, Özkuruşlar Market, Üçler Market, Sarıyer Market, İdeal Market, Altun Market, Paşalı Market" şeklinde sıraladı. 'ŞU ANKİ FİYATLAR MALİYYETLE AÇIKLANABİLİR DEĞİL' Faruk Güzeldere, Türkiye'de kırmızı etin üçte birinin İstanbul'da tüketildiğini belirterek, İstanbul'daki etin ise Anadolu'dan tedarik edildiğini aktardı. Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yaptıkları iş birliği neticesinde İstanbul'a gönderilmeyerek Anadolu'da arzı artacak kırmızı etin fiyatında düşüş yaşanacağına işaret etti. Kırmızı et fiyatlarındaki artışın spekülatif olduğunu ifade eden Güzeldere, şu değerlendirmelerde bulundu: Yetkililerle yaptığımız görüşmelerde de görüyoruz ki şu anki fiyatlar maliyetlerle açıklanabilir değil. Üreticimizin de korunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. 210-220 liralara giden karkas et fiyatının 140-150 liralara düşmesi sürdürülebilir üretim açısından da sıkıntı oluşturmayacaktır. Çünkü bu fiyat artışlarını biz maliyetlerle açıklamakta zorluk çekiyoruz. Yem fiyatları, akaryakıt fiyatları yataya yakın seyrediyor. Depremlerle başlayan, ramazan ile devam eden bu fiyat artışlarında iyi niyet görmüyoruz. Açıkladığımız kampanya ile birlikte arz ve talebin dengeleneceğini düşünüyoruz. Bu anlamda Et ve Süt Kurumu'ndan alacağımız karkas etleri işleyip vatandaşlarımızla kar amacı gütmeksizin buluşturacağız. 'SÜRDÜRÜLEBİLİR DİYAT İSTİYORUZ' Et fiyatlarında kendilerinin hep "doğru" fiyattan yana olduğunu vurgulayan Güzeldere, "Biz ne ucuz ne pahalı olsun isteriz. Biz sürdürülebilir fiyat olsun istiyoruz. Üretici de, satıcı da, tüketici de oluşan fiyattan mutlu olmalı. Yarından itibaren satışa sunacağımız fiyatları sabitlenmiş kırmızı et kampanyasının 'doğru' fiyata katkı sunacağını düşünüyoruz. Biz bu konuda pozitifiz. Eğer ki kırmızı et fiyatlarında ramazan sonrasında yükseliş olursa buna yönelik atacağımız adımları da şimdiden planlıyoruz." dedi.