2024-03-08 07:06:04 Kirlli ittifakta yeni perde: İstanbul'dan sonra Ankara'da da Kandil Uzlaşısı! Teröristbaşı Karasu'nun talimatı sonrası harekete geçtiler!
Teröristbaşı Mustafa Karasu'nun talimatı sonrası eş güdümlü biçimde harekete geçen DEM Eş Başkanları ve Özgür Özel yönetimi 31 Mart Yerel Seçimleri için 'Kandil Uzlaşısı' parolasını belirledi. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde skandal 'Kürdistan' sözleri ortaya çıkan Ahmet Özer'i aday gösteren CHP/DEM Ankara için de yeni bir karar aldı. DEM, 3 ilçede aday çıkarmayacaklarını duyurdu.