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Kirlli ittifakta yeni perde: İstanbul'dan sonra Ankara'da da Kandil Uzlaşısı! Teröristbaşı Karasu'nun talimatı sonrası harekete geçtiler!

2024-03-08 07:06:04
Kirlli ittifakta yeni perde: İstanbul'dan sonra Ankara'da da Kandil Uzlaşısı! Teröristbaşı Karasu'nun talimatı sonrası harekete geçtiler!

Teröristbaşı Mustafa Karasu'nun talimatı sonrası eş güdümlü biçimde harekete geçen DEM Eş Başkanları ve Özgür Özel yönetimi 31 Mart Yerel Seçimleri için 'Kandil Uzlaşısı' parolasını belirledi. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde skandal 'Kürdistan' sözleri ortaya çıkan Ahmet Özer'i aday gösteren CHP/DEM Ankara için de yeni bir karar aldı. DEM, 3 ilçede aday çıkarmayacaklarını duyurdu.

#1
Foto - Kirlli ittifakta yeni perde: İstanbul'dan sonra Ankara'da da Kandil Uzlaşısı! Teröristbaşı Karasu'nun talimatı sonrası harekete geçtiler!

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti 31 Mart Yerel Seçimlerine 'Kandil Uzlaşısı' parolasıyla giriyor. İstanbul'un Esenyurt, Mersin'in Akdeniz ve Toroslar ilçesinde CHP ile anlaştıklarını duyuran DEM, bu kez de Ankara için kirli ittifakı belgeleyen kararlarını açıkladı.

#2
Foto - Kirlli ittifakta yeni perde: İstanbul'dan sonra Ankara'da da Kandil Uzlaşısı! Teröristbaşı Karasu'nun talimatı sonrası harekete geçtiler!

O İLÇELERDE ADAY GÖSTERMEDİLER! DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Günay, yerel seçimlere ilişkin düzenledikleri basın toplantısında Ankara'da 3 ilçede belediye başkan adayı göstermediklerini söyledi. Türkdoğan bu ilçelerin Polatlı, Yenimahalle ve Bala olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Kirlli ittifakta yeni perde: İstanbul'dan sonra Ankara'da da Kandil Uzlaşısı! Teröristbaşı Karasu'nun talimatı sonrası harekete geçtiler!

PAROLA: KANDİL UZLAŞISI Türkdoğan, "Yenimahalle dahil bütün ilçelerimizde belediye meclis üyelerimiz var. Bu üç ilçede de kent uzlaşısı kapsamında aday göstermediğimizi de belirtmek isterim" dedi. Öte yandan DEM Parti; Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde 30 meclis üyesi adayını CHP listesine yazdırdı.

#4
Foto - Kirlli ittifakta yeni perde: İstanbul'dan sonra Ankara'da da Kandil Uzlaşısı! Teröristbaşı Karasu'nun talimatı sonrası harekete geçtiler!

PKK ELEBAŞI MUSTAFA KARASU'DAN DEM VE CHP'YE İTTİFAK MESAJI PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Karasu, "Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım." ifadelerini kullanmıştı.

#5
Foto - Kirlli ittifakta yeni perde: İstanbul'dan sonra Ankara'da da Kandil Uzlaşısı! Teröristbaşı Karasu'nun talimatı sonrası harekete geçtiler!

KARASU'DAN KENT UZLAŞISINA ÖVGÜ Terör elebaşı Mustafa Karasu DEM Parti-CHP işbirliğine övgüler diziyor. Yerel seçimlerin genel seçimlerden daha önemli olduğunu belirten Mustafa Karasu; "Kayyumları da götürmeli.'Yeni belediyeler de kazanacağız' diyorlar. Böyle yapacaklar doğrusu budur. Bu yönüyle çalışmalar yapılıyor. Kürtler yerel seçimi önemsiyor. Kürtler için yerel seçim, genel seçimden daha önemli. Kürtlerin bir özgürlük sorunu var. Kendi kendini yönetme sorunu var. Kendi değerlerine sahiplenme sorunu var. En başta da kendisine sahiplenme sorunu var. Bu bakımdan yerel yönetimler Kürtler için çok çok önemlidir. Bu nedenle zaten Kürtler önemli görüyor. Yoksa Meclis'e de grup kurma, orada da siyaset yapma önemlidir. Bunlar zaten oluyor, gerçekleşiyor ama Kürtler için yerel yönetimler, belediyeler daha da önemli. Doğrudan kendi toplumunu, kendi coğrafyasını ilgilendirir, kendi insanını ilgilendiriyor. Kendi toplumuyla iç içe siyaset yapacağı bir yerdir. Bu bakımdan yerel yönetimler önemlidir" demişti.

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Foto - Kirlli ittifakta yeni perde: İstanbul'dan sonra Ankara'da da Kandil Uzlaşısı! Teröristbaşı Karasu'nun talimatı sonrası harekete geçtiler!

AHMET ÖZER'İN SİCİLİ KABARIK! SKANDALLARI SAYMAKLA BİTMİYOR CHP'nin DEM Parti'yle uzlaşarak Esenyurt'ta aday gösterdiği Prof. Dr. Ahmet Özer, Kürtçenin eğitim dili olarak kabul edildiği, ideolojik olarak "tarafsız" vurgulardan oluşan, Kürt kimliğine de atıf yapılan çok kimlikli bir vatandaşlık tanımı içeren hukukî düzenlemeleri savunuyor. Bu talepler de Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi anlamına geliyor. Ahmet Özer'in geçmişteki skandal demeçleri de dikkat çekiyor. Sözde "Kürdistan" naraları atan Özer, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" demişti.

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Foto - Kirlli ittifakta yeni perde: İstanbul'dan sonra Ankara'da da Kandil Uzlaşısı! Teröristbaşı Karasu'nun talimatı sonrası harekete geçtiler!

Kandil ittifakının yürütüldüğü bölgelerden birisi de Mersin'in Toroslar İlçesi... CHP, Toroslar'da DEM ile tanınan, genel seçimlerde DEM için çalışan Abdurrahman Yıldız'ı aday gösterdi. Abdurrahman Yıldız'ın kampanyasında DEM ve CHP de el ele verdi. Ortak düzenlenen programda DEM'in Eş sözcüsü Ahmet Asen, Yıldız için destek istedi.

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Foto - Kirlli ittifakta yeni perde: İstanbul'dan sonra Ankara'da da Kandil Uzlaşısı! Teröristbaşı Karasu'nun talimatı sonrası harekete geçtiler!

TOROSLAR ADAYINDAN KÜSTAH PAYLAŞIM Öte yandan CHP milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün çok seviyorlar dediği Toroslar adayı Abdurrahman Yıldız'ın sosyal medyadaki paylaşımları tepki çekti.

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Foto - Kirlli ittifakta yeni perde: İstanbul'dan sonra Ankara'da da Kandil Uzlaşısı! Teröristbaşı Karasu'nun talimatı sonrası harekete geçtiler!

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