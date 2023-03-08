Kirli pazarlık sonrası çarpıcı açıklama: Kılıçdaroğlu, Akşener'i tongaya getirmiş

"ONLAR İÇİN MEMLEKET SÖZ KONUSU DEĞİL" * CHP Eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Milletvekili Mehmet Sevigen: Güvensizlik var tamamen. Toplumun güveni kayboldu. En küçük bir konuda anlaşamayan insanlar, Türkiye'nin önemli meselelerinde nasıl anlaşacaklar? 'Bu masada dostluk, arkadaşlık, demokrasi, birlik beraberlik, ulusal birlik var' diyorlardı ya. Bunların hepsinin yalan olduğu, 6'lı masada yalnızca çıkar olduğu ortaya çıktı. Bunun toplumun önünde tartışılması da millete büyük bir iyilik yapıldı. Millet herkesin ne olduğunu gördü. Onlar için memleket, ülke filan söz konusu değil, mavi vatan söz konusu değil. Libya, Kıbrıs söz konusu değil. Hele deprem hiç söz konusu değil. Meral Hanım'ın hırsı aklının önüne geçmiş bir vaziyette. Üst akılın bir araya getirdiği 6'lı masa bu. Zoraki evlilikler çok kısa sürer. Bunlarınki zoraki evlilik. 6'lı masada milletvekili dağıtımı başladığında çatırtı olacak. Bunlar seçime kadar toparlanacaklarını zannetmiyorum. Bak depremi de unuttular dört-beş gündür" * CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek: 12 maddelik taahhütname ile sistemin yürüme ihtimali yok. Cumhurbaşkanı tamamen vesayet altına alındı. Kendi başına sadece köşkte yemek yiyebilecek. (Akşener'in ayrılığı) Meral Akşener'in kesin kararlı olduğu değerlendiriliyordu. Ne oldu. Tehdit edildi. Başka bir açıklaması yok. Yaşar Okuyan dosyalarla geldi 'bitireceğim onu' dedi. Bir şekilde Meral Akşener tehdit edildi. Yoksa öyle bir kıvırma olamaz. Masada öteki durumunda İYİ parti ve bakanlık verseler bile Cumhurbaşkanı seçildikten sonra şutlayabilir. İYİ Parti ile işi bittikten sonra hiçbir şey vermeyebilirler. Şu anda masanın en güçsüz partisi İYİ Parti. Kendini o hale getirdi. Akşener istediğini kesinlikle alamadı. Koalisyonun yeniden dağılabilme ihtimalinin var. 3 Nisan'a kadar her şey olabilir. 3 Nisan 2023 saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na listelerin verilmesi için son tarih. Ben hala İmamoğlu'nun vazgeçtiği kanaatinde değilim. Muharrem İnce'nin de hesabı oydu. İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak, Meral Akşener ile hareket edecek, İmamoğlu'nun rüzgarından Memleket Partisinden vekil sokacaktı. Strateji buydu. İkisi de bir şekilde olmadı. Başka kuvvetler olabilir ama kesinlikle bir tehdit var. FETÖ'cüler söylüyor işte, ikisini de cumhurbaşkanı yardımcısı yap formül budur diye. O formülü uyguluyorlar. Kaset mi çıktı, ses kaydı mı çıktı, tehdit mi edildi ne oldu bilemiyoruz. Meral Akşener kolay eyvallah edecek birisi değil. Bu masa milletin iradesini yansıtmıyor diye ayrılıyorsunuz sonra arkanıza bakarak geri dönüyorsunuz. Bu normal bir şey değil. Bu mesele Türk siyasi tarihine geçecek bir mesele olacaktır.