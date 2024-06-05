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Yaşam
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Kırkikindi yağmurları Kapadokya'yı renklendirdi

2024-06-05 19:30:38
Kırkikindi yağmurları Kapadokya'yı renklendirdi

Kapadokya'da kırkikindi yağışlarıyla yeşilin tonlarının hakim oldu.

#1
Foto - Kırkikindi yağmurları Kapadokya'yı renklendirdi

UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan, tarihi, kültürel zenginliklerin yanı sıra doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Kapadokya'da son haftalarda sağanak etkili oldu.

#2
Foto - Kırkikindi yağmurları Kapadokya'yı renklendirdi

Yağmurla sulanan bölgede, peribacalarının sarımtrak renkleri ile bitki örtüsünün yeşil tonları ortaya tablo gibi manzara çıkardı. Gün doğumu vaktinde rengarenk sıcak hava balonlarının semada süzülmeye başlamasıyla bölge, turistleri etkileyen görünüme kavuştu. Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresinden sepetindeki kafilelerle gökyüzüne yükselen balonları arka plana alarak fotoğraf çektirmek isteyen turistler, peribacaları çevresinde yoğunluk oluşturuyor. Fotoğraflarını daha ilgi çekici hale getirmek isteyen turistlerden kimisi rengarenk kostümlerle kimisi de kiraladığı klasik otomobille vadilerde en iyi fotoğraf karesine sahip olabilmek için çalışıyor. Filipinli turist Shirleys Villanueva, kayadan oyma tarihi yapıları görmek ve balon turuna katılmak için Kapadokya'ya geldiğini belirterek, "Kapadokya'ya ilk kez geliyorum. Dün arazi araçlarıyla safari turuna ve sıcak hava balon turuna katıldım. Renkli manzarada fotoğraf çektiriyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

#3
Foto - Kırkikindi yağmurları Kapadokya'yı renklendirdi

Kiraladığı klasik araç ve balonları fotoğrafına dekor olarak kullanan Malezyalı turist Rafsanjani Pendatun da peribacalarının ilginç görüntülerinden etkilendiğini ifade ederek, "Kapadokya çok muhteşem bir yer. Burayı çok sevdim. Balonlar ve tarihi yapılar farklı bir ortam oluşmasını sağlıyor." diye konuştu. Kapadokya'da ekibiyle turistlere yönelik fotoğraf hizmeti sunan Hayri Yayan ise bölgenin her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

#4
Foto - Kırkikindi yağmurları Kapadokya'yı renklendirdi

"Normalde burada, bitki örtüsünün kurak yapısı nedeniyle sarı tonlar hakim. Fotoğrafta farklı renk tonlarını görüyoruz, bu da fotoğrafçılık açısından çok daha güzel oldu. Yağışların ardından Kapadokya çok daha güzel bir manzaraya sahip oldu. Turistlerin ilgisini çekiyor. Turistler bölgenin kendine özgü kahverengi tonlarının yanı sıra yeşil tonlarını da görüyor. Gün batımı vaktinde de kızıl ve mavi tonların buluşmasını izliyor. Kapadokya bu dönemde de eşsiz güzeliğe sahip. Kapadokya'da her mevsim ortaya çıkan güzellikler bir öncekini geride bırakıyor. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarına sıcak hava balonları eklenince ortaya cezbedici manzara çıkıyor."

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