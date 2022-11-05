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Hayat-Aktüel
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Kırıkkale'de feci kaza: Yaralılar var

2022-11-05 12:44:07
Kırıkkale'de feci kaza: Yaralılar var

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde minibüs ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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Foto - Kırıkkale'de feci kaza: Yaralılar var

G.Y. idaresindeki 06 EC 3864 plakalı pikap, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi kavşağında, R.Y'nin kullandığı 71 DP 273 plakalı minibüsle çarpıştı.

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Foto - Kırıkkale'de feci kaza: Yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile pikaptaki M.Y, G.Y. ve M.Y. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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