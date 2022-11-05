2022-11-05 12:44:07 Kırıkkale'de feci kaza: Yaralılar var
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde minibüs ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde minibüs ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
G.Y. idaresindeki 06 EC 3864 plakalı pikap, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi kavşağında, R.Y'nin kullandığı 71 DP 273 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile pikaptaki M.Y, G.Y. ve M.Y. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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