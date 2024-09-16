2024-09-16 21:11:07 Kırgızistan'ın yaylaları objektiflere yansıdı
Kırgızistan’ın, Fergana Vadisi'nde bulunan şehri Celalabad, ülkenin güneybatısında yer alıyor.
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Kırgızistan’ın, Fergana Vadisi'nde bulunan şehri Celalabad, ülkenin güneybatısında yer alıyor.
Tarım ve hayvancılık yapılan bölgede yaşayan halk, kentin sınırındaki yaylalarda geleneksel tarzda bir yaşam sürdürüyor.
Yaylada, geleneksel Kırgız yiyeceklerinden kurut (kurutulmuş yoğurt topu) hazırlanıyor.
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