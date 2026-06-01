Ukrayna'dan çok konuşulacak Türkiye itirafı: Her zaman bunu istediler
Ukrayna'dan çok konuşulacak Türkiye itirafı: Her zaman bunu istediler

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta gerilim devam ederken barış konusunda atılan adımların sonu getirilemiyor. Ukrayna lideri Vladimir Zelensky arabulucu olan devletlerle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy, CBS News televizyonuna verdiği röportajda Ukrayna ve Rusya arasındaki olası barış görüşmelerine ve arabuluculuk rollerine değindi.

Rusya’nın, 2025 yılının aralık ayı itibarıyla cephe avantajını yitirdiğini belirten Zelenskıy, bu gelişmenin ardından ABD’li yetkililere söylediği sözleri yeniden anımsatarak, “Müzakereler için fırsatımızın olduğunu düşünüyorum çünkü Rusya’nın asker kaybı her ay artarak devam edecek.” dedi.

Ukrayna’nın cephede üstünlük kurduğunu belirten Zelenskıy, “Bu nedenle, kış gelmeden önce barış müzakereleri için bir yol bulmalıyız. Ancak bu (Vladimir) Putin’in, Rus kamuoyundan göreceği baskıya ve Rusya’ya yönelik ABD ve AB yaptırımlarına bağlı.” ifadelerini kullandı.

Barış müzakerelerinde Avrupa’yı kimin temsil edebileceğine ve arabulucu rolünü kimin üstleneceğine değinen Zelenskıy, “Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa’dan oluşan bir E3 formatı var bunu en iyi format olup olmadığını bilmiyorum ancak bu ülkelerin Avrupa adına müzakere edebileceğini düşünüyorum. Ayrıca güvenilir İskandinav ülkesi ortaklarımız da var.” diye konuştu. Konuşmasına Türkiye’nin çabalarına da değinen Zelenskıy, “Türkiye, her zaman arabulucu olmak istedi. Türkiye sayesinde savaş esirlerimizi geri getirmek noktasında başarılar elde ettik.” ifadelerini aktardı.

