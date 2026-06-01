Ukrayna'dan çok konuşulacak Türkiye itirafı: Her zaman bunu istediler

Barış müzakerelerinde Avrupa’yı kimin temsil edebileceğine ve arabulucu rolünü kimin üstleneceğine değinen Zelenskıy, “Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa’dan oluşan bir E3 formatı var bunu en iyi format olup olmadığını bilmiyorum ancak bu ülkelerin Avrupa adına müzakere edebileceğini düşünüyorum. Ayrıca güvenilir İskandinav ülkesi ortaklarımız da var.” diye konuştu. Konuşmasına Türkiye’nin çabalarına da değinen Zelenskıy, “Türkiye, her zaman arabulucu olmak istedi. Türkiye sayesinde savaş esirlerimizi geri getirmek noktasında başarılar elde ettik.” ifadelerini aktardı.