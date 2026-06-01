BYD'nin Manisa yatırımını engelledikleri söyleniyordu: Çin'den Türkiye'ye flaş teklif geldi

Ciang, iki ülke arasındaki karşılıklı yolcu seferlerinin önemli ölçüde artırıldığını ve Türkiye üzerinden geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin düzenli olarak işletildiğini belirterek, "Hunutlu Termik Santrali başarıyla şebekeye bağlanmıştır. Kumport Limanı'nın konteyner elleçleme hacmi ve geliri sürekli artmaktadır. İki ülkenin merkez bankaları ikili para takası anlaşmasını yenilemiştir. ICBC RMB Takas Bankası Türkiye'de faaliyete geçmiştir." diye konuştu. "Daha yüksek düzeyde karşılıklı yarar ve ortak kazanç elde etmek üzere Türk tarafıyla Kuşak ve Yol Girişimi'nin Orta Koridor Planı'yla entegrasyonunu daha da güçlendirmeye, Çin-Avrupa demir yolu hattının güney koridorunu geliştirmeye, ekonomi, ticaret, kültür, turizm gibi geleneksel alanlarda ve yeni enerji, 5G ve biyomedikal gibi yeni alanlardaki işbirliğini daha da geliştirmeye hazırız." diyen Ciang, Çin tarafının bu doğrultuda daha çok Çin merkezli şirketi, Türkiye'ye yatırım yapmaya teşvik ettiğini söyledi.