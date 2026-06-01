  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yazar teyzesini katletmişti: Ayten Öztürk cinayetinde uranyum detayı! İşçiler hakkını ararken CHP'li başkan Phuket'te eğleniyordu: Bugün yolsuzluktan gözaltına alındı Yıllar süren özlem sona eriyor! İşte Dünya Kupası'na dönen 7 ülke BYD'nin Manisa yatırımını engelledikleri söyleniyordu: Çin'den Türkiye'ye flaş teklif geldi CHP’nin yönettiği ilçede vatandaş çileden çıktı! Yangın riski var ama ilgilenen yok Kameraya fena yakalandılar Fotokapan bu defa insanları kayıta aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarılmıştı! Havva o anları anlatı Ukrayna'dan çok konuşulacak Türkiye itirafı: Her zaman bunu istediler Trump bunu hiç beklemiyordu! İran'ın yanında saf tuttular! Bayramda resmen akın ettiler: Nüfus 30 kat yükseldi!
Gündem
9
Yeniakit Publisher
BYD'nin Manisa yatırımını engelledikleri söyleniyordu: Çin'den Türkiye'ye flaş teklif geldi
AA Giriş Tarihi:

BYD'nin Manisa yatırımını engelledikleri söyleniyordu: Çin'den Türkiye'ye flaş teklif geldi

BYD'nin Manisa'da kurmayı planladığı fabrikanın bir türlü hayata geçirilememesi sonrası kulisler yatırımın önündeki engelin Çin hükümetinden kaynaklandığını öne sürüyor. Daha önce Türkiye'nin nükleer enerji projelerinde ortaklık teklifinde bulunan Pekin yönetimi, bu kez stratejik öneme sahip Orta Koridor projesi için Ankara'nın kapısını çaldı.

#1
Foto - BYD'nin Manisa yatırımını engelledikleri söyleniyordu: Çin'den Türkiye'ye flaş teklif geldi

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye-Çin ilişkilerinin 55'inci yılı ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çin ve Türkiye'nin 1971'de resmen diplomatik ilişkiler kurarak, 2010'da stratejik işbirliği ilişkisini tesis ettiğini hatırlatan Ciang, "Halihazırda iki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güven sürekli güçlenmekte, her alandaki işbirliği sıçramalı bir gelişme göstermektedir." dedi.

#2
Foto - BYD'nin Manisa yatırımını engelledikleri söyleniyordu: Çin'den Türkiye'ye flaş teklif geldi

Ciang, başlangıçta 1 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin 50 milyar dolar seviyesine yaklaştığına işaret ederek, eskiden sınırlı düzeyde olan karşılıklı ziyaret sayısının 500 bini aştığını belirtti. Karşılıklı yatırımların 3,6 milyar dolara yükseldiğini vurgulayan Ciang, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin Türkiye'nin Orta Koridor projesiyle entegrasyonunun derinleştirildiğini dile getirdi.

#3
Foto - BYD'nin Manisa yatırımını engelledikleri söyleniyordu: Çin'den Türkiye'ye flaş teklif geldi

Ciang, "Bugün Çin, Çin ulusunun yeniden büyük dirilişi hedefi peşinde kararlılıkla koşarken, Türkiye de 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu ortaya koymuştur. İki tarafın vizyonları birbirini tamamlamaktadır. Çin-Türkiye ilişkileri fırsatlarla dolu stratejik döneme girmiştir." diyerek, iki ülkenin işbirliğini güçlendirerek birbirinin kalkınmasını karşılıklı olarak destekleyebileceğini söyledi.

#4
Foto - BYD'nin Manisa yatırımını engelledikleri söyleniyordu: Çin'den Türkiye'ye flaş teklif geldi

Türkiye'nin, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde Çin ile hükümetlerarası işbirliği belgesi imzalayan ilk ülkelerden olduğuna dikkati çeken Ciang, son yıllarda ikili işbirliğinin istikrarlı şekilde ilerlediğini, Kuşak ve Yol Girişimi'nin Orta Koridor'la uyumlaştırılmasına yönelik ilk çalışma grubu toplantısının başarıyla yapıldığını ifade etti.

#5
Foto - BYD'nin Manisa yatırımını engelledikleri söyleniyordu: Çin'den Türkiye'ye flaş teklif geldi

Ciang, iki ülke arasındaki karşılıklı yolcu seferlerinin önemli ölçüde artırıldığını ve Türkiye üzerinden geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin düzenli olarak işletildiğini belirterek, "Hunutlu Termik Santrali başarıyla şebekeye bağlanmıştır. Kumport Limanı'nın konteyner elleçleme hacmi ve geliri sürekli artmaktadır. İki ülkenin merkez bankaları ikili para takası anlaşmasını yenilemiştir. ICBC RMB Takas Bankası Türkiye'de faaliyete geçmiştir." diye konuştu. "Daha yüksek düzeyde karşılıklı yarar ve ortak kazanç elde etmek üzere Türk tarafıyla Kuşak ve Yol Girişimi'nin Orta Koridor Planı'yla entegrasyonunu daha da güçlendirmeye, Çin-Avrupa demir yolu hattının güney koridorunu geliştirmeye, ekonomi, ticaret, kültür, turizm gibi geleneksel alanlarda ve yeni enerji, 5G ve biyomedikal gibi yeni alanlardaki işbirliğini daha da geliştirmeye hazırız." diyen Ciang, Çin tarafının bu doğrultuda daha çok Çin merkezli şirketi, Türkiye'ye yatırım yapmaya teşvik ettiğini söyledi.

#6
Foto - BYD'nin Manisa yatırımını engelledikleri söyleniyordu: Çin'den Türkiye'ye flaş teklif geldi

Ciang, Türkiye'nin Çin ile olan ticaret hacmindeki ithalat ihracat açığına ilişkin şunları kaydetti: "Çin-Türkiye ticaretindeki dengesizlik değerlendirilirken yalnızca mal ticaretine değil, hizmet ticaretine de bakılması gerekir. Çin, Türkiye ile olan mal ticaretinde dış ticaret fazlasına sahipken, hizmetler ticaretinde ise açık vermektedir. Söz konusu ticaret fazlası aynı zamanda, küresel endüstriyel iş bölümü yapısının gelişiminin doğal bir sonucudur. Çin ile Türkiye'nin endüstri yapıları farklıdır. Türkiye, Çin'den ithal ettiği ara malları işleyerek monte edip diğer pazarlara ihraç etmektedir. Bu durum, her iki taraf için de karşılıklı yarar ve ortak kazanç sağlamaktadır."

#7
Foto - BYD'nin Manisa yatırımını engelledikleri söyleniyordu: Çin'den Türkiye'ye flaş teklif geldi

Çin'in cari işlemler fazlasının, şirketler ve bankaların yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin farklı bölgeleri ve sektörlerine tahsis edildiğini ve Türkiye ekonomisinin gelişiminin güçlü şekilde desteklendiğini belirten Ciang, "Geçen yıl itibarıyla Çin'in Türkiye'ye yaptığı toplam yatırım 3 milyar 200 milyon doları geçmiştir." diye konuştu. Ciang, ticaret ortağı olarak Türkiye'nin hassasiyetlerine büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, "Son yıllarda Çin, Türkiye'den daha çok tarım ürünü ithal etmektedir. Geçen yıl Türk tarafıyla su ürünleri ve badem ihracatına ilişkin protokoller imzaladık. Bu yıl ise Türkiye'nin narenciye, kiraz ve tavuk ayağı gibi ürünlerinin Çin pazarına giriş süreçlerini aktif şekilde koordine ederek ilerletiyoruz." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - BYD'nin Manisa yatırımını engelledikleri söyleniyordu: Çin'den Türkiye'ye flaş teklif geldi

İkili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir şekilde gelişmesine ivme kazandırmak üzere daha fazla kaliteli Türk ürünü ithal etmeye hazır olduklarını dile getiren Ciang, daha fazla Türk şirketinin Çin İthalat ve İhracat Fuarı (Kanton Fuarı) ve Çin Uluslararası İthalat Fuarı gibi büyük fuarlara katılmasını teşvik ettiklerini söyledi. Çin vatandaşlarının Türkiye'ye yapacağı turistik gezilerde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Ciang, Türkiye'nin tarihi ve kültürel kaynaklarının yanı sıra doğal ve beşeri güzellikleriyle Çinli turistlerin gözünde romantik ve son derece cazip bir destinasyon olarak öne çıktığını kaydetti. Ciang, "Türkiye'nin Ocak 2026'dan itibaren umumi pasaportu olan Çin vatandaşlarına vize muafiyeti politikası uygulamasının sayesinde Türk tarafının resmi verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43,01 oranında artarak 111 bin 700 kişiyi aşmıştır." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron'dan kutlama açıklaması! "Kabul edilemez"
Dünya

Macron'dan kutlama açıklaması! "Kabul edilemez"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, UEFA Şampiyonlar Ligi finali sonrası yaşanan olaylara sert tepki gösterdi. Macron, Paris ve diğer kent..
CHP'de rüşvet çarkı deşifre oldu! CHP'li Veysi Uyanık'tan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e şok suçlamalar
Gündem

CHP'de rüşvet çarkı deşifre oldu! CHP'li Veysi Uyanık'tan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e şok suçlamalar

CHP eski Muş İl Başkanı Veysi Uyanık, parti içindeki kirli para ilişkilerini, delege pazarlıklarını ve rüşvet çarkını belgeleriyle birlikte ..
Mamdani bir kez daha tarihe geçti! Siyonistlere aldırmadı
Dünya

Mamdani bir kez daha tarihe geçti! Siyonistlere aldırmadı

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, New York’ta düzenlenen yıllık İsrail Günü Geçit Töreni’ne katıldı. New York Belediye B..
Harvard Tıp’ın mezuniyet törenine damga vuran sözler! Üniversite yönetiminin maskesini indirdi
Dünya

Harvard Tıp’ın mezuniyet törenine damga vuran sözler! Üniversite yönetiminin maskesini indirdi

Harvard Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde konuşan Dr. Leen Ezzeddine, üniversite yönetiminin Filistin ve Lübnan'daki insani krize karşı sess..
Siyonist sevici ülke sert çıktı! Diplomatik çözüm çağrısı yaptılar
Dünya

Siyonist sevici ülke sert çıktı! Diplomatik çözüm çağrısı yaptılar

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını ve ilerleyişini sert sözlerle eleştirdi. Wadephul, s..
Şam-Washington hattında tarihi telefon zirvesi! Ahmed Şara ve Trump Suriye'nin geleceğini görüştü
Gündem

Şam-Washington hattında tarihi telefon zirvesi! Ahmed Şara ve Trump Suriye'nin geleceğini görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri, bölgedeki siyasi ve güvenlikle ilgili kr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23