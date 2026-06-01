Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarılmıştı! Havva o anları anlatı

"Havva o gün eve neşeli döndü" Havva'nın o an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evlerine dolma yemeye davet ettiğini anlatan Demirci, "Havva ilk çıktığı an 'dolma' hareketi yaptı. 'Eve, bize gel.' dedi. O anda Cumhurbaşkanımı dolma yemeye çağırıyor. Hareketler, 'Ne olursun bize gel.' diyor. İkinci hareketi de Galatasaray formasını gösteriyor, 'Formayı imzala, oraya gideyim, sporcuları göreyim, ne olursun ara onları.' diyor." dedi. Demirci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını kutlayan kızına verdiği harçlığı harcamadıklarını, kendileri için değerli olan bu parayı hatıra olarak saklayacaklarını kaydetti. Havva'nın o gün eve neşeli döndüğünü söyleyen Demirci, "Biz gittiğimizde Havva biraz sıkıldı, daraldı. Kalabalık, biraz sıcaktı. Havva da, Cumhurbaşkanımın geleceği müziğini duyduğu zaman bir heyecan başladı. 'Cumhurbaşkanı geliyor.' denildiği zaman Havva unuttu her şeyi, başladı hareketler. Giderken sıkıntılı gittik, biraz sinirliydi, gelirken mutlu geldi elhamdülillah." ifadelerini kullandı. Anne Nurşen Demirci, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in kendisini aradığını, kızını maça davet ettiğini ve imzalı forma sözü verdiğini sözlerine ekledi.