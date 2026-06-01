  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BYD'nin Manisa yatırımını engelledikleri söyleniyordu: Çin'den Türkiye'ye flaş teklif geldi CHP’nin yönettiği ilçede vatandaş çileden çıktı! Yangın riski var ama ilgilenen yok Kameraya fena yakalandılar Fotokapan bu defa insanları kayıta aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarılmıştı! Havva o anları anlatı Ukrayna'dan çok konuşulacak Türkiye itirafı: Her zaman bunu istediler Trump bunu hiç beklemiyordu! İran'ın yanında saf tuttular! Bayramda resmen akın ettiler: Nüfus 30 kat yükseldi! Üstüne basa basa tarih verdi: Gram altın 1300 lira değişecek Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazaları! Bakan Çiftçi acı bilançoyu açıkladı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarılmıştı! Havva o anları anlatı
AA Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarılmıştı! Havva o anları anlatı

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan down sendromlu genç kız ve annesi, o anların kendileri için unutulmaz bir hatıra olduğunu söyledi.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarılmıştı! Havva o anları anlatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine" programında, sahneye çıkan özel gereksinimli genç kız ile sohbet etti. Erdoğan, kendisine sarılan genç kıza sarılarak karşılık verdi. Erdoğan, işaret diliyle kendisine bir şeyler anlatmaya çalışan ve bayramını kutlayan genç kıza bayram harçlığı verirken, yaşanan o anlar yürekleri ısıttı. Özel gereksinimli 21 yaşındaki Havva Demirci ve annesi Nurşen Demirci o gün yaşadıkları mutluluğu AA muhabirine anlattı. Konuşmakta güçlük çektiği için ifadelerini kısıtlı işaret diliyle anlatan Havva Demirci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini, sahnede yüzünü öpüp dolma yemeye davet ettiğini söyledi. Erdoğan'a annesinin yaptığı dolmalardan ikram etmek istediğini belirten Demirci, Cumhurbaşkanından aldığı bayram harçlığını saklaması için annesine verdiğini ifade etti.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarılmıştı! Havva o anları anlatı

"Kızım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından takip ediyor" Anne Nurşen Demirci de biri erkek 6 çocuk annesi olduğunu, Havva'nın kardeşi Adem ile ikiz olduğunu söyledi. Geçmişte zor günler yaşadıklarını belirten Demirci, kızının mutluluğu için çaba harcadığını dile getirdi. Demirci, ailece çok sevdikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Havva'nın ayrı bir sempati beslediğini, kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk kez 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki bir programda birebir gördüğünü aktardı. Kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından takip ettiğini, televizyonda ya da internette gördüğünde kesintisiz izlediğini vurgulayan Demirci, "Millet çocuğunu tatile götürür, biz Cumhurbaşkanım nerede oraya koşuyoruz. Neden, çünkü orada biz mutlu oluyoruz." dedi. Demirci, kızının mutluluğunun kendisini de mutlu ettiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evlerine yemeğe davet etti.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarılmıştı! Havva o anları anlatı

"Havva'ya trilyonları verseniz bu kadar sevinmez" Demirci, o gün yaşananları şu sözlerle anlattı: "Haberlerde fetih programı olacağını öğrendim. 'Hadi kızım gidelim.' dedim. Kızım zaten formayı her zaman içine giyer, formasız duramaz. O gün de hava çok bulanıktı. Gömlek giydirdim, içine de Galatasaray formasını giydi. Cumhurbaşkanının gelişi sırasında hava ısındı. Ben de çok sıcak diye gömleğini aldım. O gün önlerdeyiz biz zaten. Havva, Cumhurbaşkanını görünce heyecanlandı, hareketler yaptı. Ben Cumhurbaşkanına Havva'yı gösterdim. 'Cumhurbaşkanım sizi istiyor.' diye işaret yaptım. Allah razı olsun, hiç ikiletmeden korumalarına emir verdi ve Havva'yı oradan çıkarttırdı. O değişik bir duygu, Havva'nın hareketlerinden anlıyorsunuz zaten. Havva'ya trilyonları verseniz bu kadar sevinmez. Bir çıkar için mi bu çocuk gider? Asla. Sevdiği insana gider, herkesi de sevmez." Kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşme tehlikesi yaşattığını aktaran Demirci, "Allah göstermesin az kalsın Cumhurbaşkanımı düşürecekti. Allah korusun, Allah'ım esirgesin." ifadelerini kullandı. Demirci, o an kendisinin de kızı Havva kadar heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Havva'nın ilk hareketi zaten, bir candan kucaklama hareketi var. Sarılması, yüzünü sevmesi, 'Ben seni çok seviyorum. Sen benim için değerlisin.' anlamına geliyor." diye konuştu.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarılmıştı! Havva o anları anlatı

"Havva o gün eve neşeli döndü" Havva'nın o an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evlerine dolma yemeye davet ettiğini anlatan Demirci, "Havva ilk çıktığı an 'dolma' hareketi yaptı. 'Eve, bize gel.' dedi. O anda Cumhurbaşkanımı dolma yemeye çağırıyor. Hareketler, 'Ne olursun bize gel.' diyor. İkinci hareketi de Galatasaray formasını gösteriyor, 'Formayı imzala, oraya gideyim, sporcuları göreyim, ne olursun ara onları.' diyor." dedi. Demirci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını kutlayan kızına verdiği harçlığı harcamadıklarını, kendileri için değerli olan bu parayı hatıra olarak saklayacaklarını kaydetti. Havva'nın o gün eve neşeli döndüğünü söyleyen Demirci, "Biz gittiğimizde Havva biraz sıkıldı, daraldı. Kalabalık, biraz sıcaktı. Havva da, Cumhurbaşkanımın geleceği müziğini duyduğu zaman bir heyecan başladı. 'Cumhurbaşkanı geliyor.' denildiği zaman Havva unuttu her şeyi, başladı hareketler. Giderken sıkıntılı gittik, biraz sinirliydi, gelirken mutlu geldi elhamdülillah." ifadelerini kullandı. Anne Nurşen Demirci, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in kendisini aradığını, kızını maça davet ettiğini ve imzalı forma sözü verdiğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanye West konserine servet dökenlerin iki yüzlülüğü patladı! Rezil ismin konserine koşup trend budalası oldular!
Gündem

Kanye West konserine servet dökenlerin iki yüzlülüğü patladı! Rezil ismin konserine koşup trend budalası oldular!

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West'in Türkiye'de vereceği konser öncesi bilet kuyruğuna girenlerin ikiyüzlülüğü, sağduyulu vatandaşların sert tep..
Küresel güçlerin Ekrem İmamoğlu projesi deşifre oldu! Kirli planı adım adım devreye soktular
Gündem

Küresel güçlerin Ekrem İmamoğlu projesi deşifre oldu! Kirli planı adım adım devreye soktular

Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu üzerinden yürütülen projenin, Türkiye'yi hede..
CHP parti sözcüsü: CHP seçime giremeyebilir
Gündem

CHP parti sözcüsü: CHP seçime giremeyebilir

CHP Grup Başkanı Özgür Özel başkanlığında Meclis’te korsan MYK toplantısının ardından açıklama yapan parti sözcüsü Zeynel Emre, olağanüstü k..
CHP'de rüşvet çarkı deşifre oldu! CHP'li Veysi Uyanık'tan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e şok suçlamalar
Gündem

CHP'de rüşvet çarkı deşifre oldu! CHP'li Veysi Uyanık'tan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e şok suçlamalar

CHP eski Muş İl Başkanı Veysi Uyanık, parti içindeki kirli para ilişkilerini, delege pazarlıklarını ve rüşvet çarkını belgeleriyle birlikte ..
Myanmar'da korkunç patlama: 6'sı çocuk 46 kişi öldü, 74 kişi yaralandı
Dünya

Myanmar'da korkunç patlama: 6'sı çocuk 46 kişi öldü, 74 kişi yaralandı

Myanmar'ın Shan eyaletinde maden patlayıcılarının depolandığı bir binada meydana gelen şiddetli patlama, 6'sı çocuk 46 kişinin hayatını kayb..
Dursun Çiçek Barış Yarkadaş tartışmasına Zekeriya Say son noktayı koydu
Gündem

Dursun Çiçek Barış Yarkadaş tartışmasına Zekeriya Say son noktayı koydu

Zekeriya Say arşivi açtı! Dursun Çiçek'in yıllar önceki sözleri yeniden gündemde" Zekeriya Say'ın paylaştığı arşiv görüntülerinde Dursun Çi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23