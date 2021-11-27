Kırgızistan'da kayak sezonu açıldı

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov, Issık Göl Bölgesi'nde yer alan Karakol şehrindeki kayak merkezinde, 2021-2022 kış turizm sezonunun açılışını gerçekleştirdi. Camankulov, burada yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın sadece zengin tarihi ile değil, aynı zamanda dağ ve eteklerinin doğasının zenginliği, ılıman iklimi ile de dünyanın her yerinden binlerce turisti çektiğini söyledi.