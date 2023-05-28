Kırgız Türkleri sandığa böyle gitti

Kırgız Türklerinden oy kullanan Cengiz Taç, “Van Erciş ilçesinde Ulupamir Mahallesi’nde yaşıyoruz. Kırgız Türkleri olarak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için burada kendi yöresel kıyafetlerimizle renk katmak istedik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ulupamir Kırgız Türkleri olarak bizde kendi geleneksel kıyafetlerimizle seçim gününe renk katarak bu seçimi özel bir gün olarak belirledik” dedi.