Kireçli çaydanlığa son: İçine bir avuç atın etkiyi görün!
Çay tiryakilerinin en büyük sorunu haline gelen çaydanlıktaki kireçlenme sorununa son. Mutfaktaki o inatçı kireç tabakasını saniyeler içinde söküp atan doğal yöntem belli oldu.
Mutfaklarda her gün kullanılan çaydanlıklar, suyun sertlik derecesine bağlı olarak zamanla kalın bir kireç tabakasıyla kaplanır. Bu kireç sadece kötü görünmekle kalmaz, aynı zamanda suyun geç ısınmasına neden olarak enerji israfına yol açar ve çayın o berrak rengini bozar. Sert kimyasallar ve saatlerce süren ovalama devri kapandı. Meğer çözüm, mutfak dolabınızın bir köşesinde sizi bekliyormuş!
NEDEN KİMYASAL DEĞİL DE DOĞAL ÇÖZÜM? Marketlerde satılan kireç çözücüler, içerdikleri asidik maddeler nedeniyle solunum yollarına zarar verebilir ve çaydanlığın metal yapısını zamanla aşındırabilir. Uzmanlar, gıdayla temas eden kaplarda her zaman doğal yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. İşte bu noktada devreye limon tuzu (sitrik asit) giriyor.
İNATÇI KİRECİ SÖKEN "10 SANİYELİK" FORMÜL Bu yöntem o kadar etkili ki kirecin gözünüzün önünde nasıl çözüldüğüne inanamayacaksınız. İşte adım adım uygulama rehberi... Kireçli çaydanlığın (veya su ısıtıcısının) içine kireçli bölgeyi geçecek kadar su doldurun.
Suyun içine bir avuç limon tuzu atın. (Eğer kireç çok kalınsa miktarı biraz artırabilirsiniz). Çaydanlığı ocağa koyun ve suyu kaynamaya bırakın. Su kaynamaya başladığı andan itibaren kireç parçalarının sökülüp suyun içinde yüzmeye başladığını göreceksiniz.
Su kaynadıktan sadece 10 saniye sonra kireçten eser kalmayacak! Çaydanlığınızı bol suyla durulayın. Sonuç: Ayna gibi parlayan bir yüzey./ kaynak: akşam
