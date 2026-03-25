İran, Türkiye'nin savaşta dengeleri değiştirecek hamlesini duyurdu: Bazı yollar bulmaya çalışıyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İran, Türkiye'nin savaşta dengeleri değiştirecek hamlesini duyurdu: Bazı yollar bulmaya çalışıyorlar

İranlı üst düzey bir kaynak, Türkiye'nin ABD ile devam eden savaşta devreye girdiğini ve bazı yollar bulmaya çalıştığını duyurdu.

İranlı üst düzey bir kaynak Reuters’a verdiği demeçte, Pakistan’ın İran’a ABD’nin önerisini ilettiğini, ancak savaşı sona erdirmek üzere Tahran ile Washington arasında yapılacak görüşmelerin yerinin henüz belirlenmediğini söyledi.

Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmamasını isteyen kaynak, teklifin ayrıntılarını açıklamadı.

Kaynak ayrıca, Türkiye'nin savaşı sona erdirmek için yollar bulmaya yardımcı olduğunu ve "bu tür görüşmelerin yeri olarak Türkiye veya Pakistan'ın değerlendirildiğini" söyledi.

Pakistanlı ismi paylaşılmayan kaynaklar da konuyla ilgili bilgi paylaşırken, ABD ile İran arasındaki müzakereler için 48 saat zarfında hamle beklendiğini belirtti. Kaynaklar, "güvence arayışındaki İran"ın, füze kapasitesi sınırlamasını reddettiğini ve tazminat istediğini belirterek, "Müzakereler için 48 saat zarfında hamle bekleniyor." ifadesini kullandı.

Emir Timur

Küresel ticaretin dünya genelinde olduğu bir dönemde uluslararası ticaret e ticaret ihracat ithalat vs tüm dünya halkları açısından uygun olduğu bir yüzyıl da savaşların olması elzem sonuçlar doğuruyor artık çok kutuplu bir dünya olmalı tek ben gücüm dönemi bitmeli Kazan Kazan anlayışı dedik elbette uluslararası ilişkiler çıkara dayalı ama insanlık da bir uyanma başladı empati kurabilen bir dünya ya doğru evriliyoruz daha adil daha merhametli bir dünya olmalı halklar Kendi yönetimini Kendi inisiyatifi doğrultusunda kararı verir her ülke başka ülkenin yönetimine saygılı olmalı vatandaşına odaklanmak yerinde olacaktır netenyahu ortalığı karıştıran bir mikser bu İran İsrail abd Savaşı'nda herkesin gücünü gördük ABD darbeyi aldın f 35 uçağı fos çıktı uçak gemin darbe aldı cephe savaşı biteli çok olmuştu Aynen bitti herkes aklını başına almalı bu savaş bitmeli abd aklı Selim olmalı netenyahu ipiyle kuyuya inme ! Burnun boktan çıkmaz siyonistler insanı kullanarak rant elde ediyorlar zamanında abd yi kullandı artık dünya halkı bunları görüyor oyunlara düşmüyor düşmemeli sakın ola ki netenyahu ya uyarak eyyy abd kara harekatı düşünme !!! Burnun boka girer adam olun barış olsun dünya hayatını paylaşarak yardımlaşma yaparak daha adil bir dünya mümkün diyoruz herkese yetecek kadar rızık var enerji madenler yiyecekler içecekler vs konuşulacak çok konu var da çözüm odaklı BM olması lazım dünya 5 ten büyük diyen lideri dinleyin kim dedi Recep Tayyip Erdoğan baba adam gibi adam Dünya liderimiz barışın mazlumların yanında büyük Türk lider

Vay vay

Trump karar verir,kimseyi kaale aldığını sanmıyorum..
