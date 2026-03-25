İran, Türkiye'nin savaşta dengeleri değiştirecek hamlesini duyurdu: Bazı yollar bulmaya çalışıyorlar
İranlı üst düzey bir kaynak, Türkiye'nin ABD ile devam eden savaşta devreye girdiğini ve bazı yollar bulmaya çalıştığını duyurdu.
İranlı üst düzey bir kaynak Reuters’a verdiği demeçte, Pakistan’ın İran’a ABD’nin önerisini ilettiğini, ancak savaşı sona erdirmek üzere Tahran ile Washington arasında yapılacak görüşmelerin yerinin henüz belirlenmediğini söyledi.
Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmamasını isteyen kaynak, teklifin ayrıntılarını açıklamadı.
Kaynak ayrıca, Türkiye'nin savaşı sona erdirmek için yollar bulmaya yardımcı olduğunu ve "bu tür görüşmelerin yeri olarak Türkiye veya Pakistan'ın değerlendirildiğini" söyledi.
Pakistanlı ismi paylaşılmayan kaynaklar da konuyla ilgili bilgi paylaşırken, ABD ile İran arasındaki müzakereler için 48 saat zarfında hamle beklendiğini belirtti. Kaynaklar, "güvence arayışındaki İran"ın, füze kapasitesi sınırlamasını reddettiğini ve tazminat istediğini belirterek, "Müzakereler için 48 saat zarfında hamle bekleniyor." ifadesini kullandı.
