  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avrupa’nın en büyük fuarı Dünyanın ayakkabısı bir araya toplandı İran, Türkiye'nin savaşta dengeleri değiştirecek hamlesini duyurdu: Bazı yollar bulmaya çalışıyorlar Sağlıklı diye her sabah içiyoruz oysa ki, ama bu yol hakikaten çıkmaz sokakmış... Kaplıcalara gitmeye gerek kalmadı: İşte dizlere derman olan mucize karışım! Romanya maçı öncesi yapay zekadan Dünya Kupası için olay tahmin! UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde! Kızılırmak Deltası’nda şimdi bahar zamanı Türkiye'nin alacağı Eurofighter savaş uçaklarında bomba detay! Bu özellik birçok savaş uçağında yok Bu soru abandone etti... Rumen gazeteciden Vincenzo Montella'yı şaşırtan soru! Cim-Bom'dan dev transfer operasyonu geliyor! Bu taktik işe yararsa kıyamet kopacak! Beşiktaş’tan transfer operasyonu: Olaitan’dan sonra Dennis için düğmeye basıldı
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Sağlıklı diye her sabah içiyoruz oysa ki, ama bu yol hakikaten çıkmaz sokakmış...
Selma Savcı

Sağlıklı diye her sabah içiyoruz oysa ki, ama bu yol hakikaten çıkmaz sokakmış...

Sağlıklı yaşam konusunda tüm dengeleri değiştirecek hamlenizi yapma vakti geldi...

#1
Sağlıklı yaşam trendlerinin kurbanı olmayın! Her sabah "şifa niyetine" bardağınıza doldurduğunuz o içecek, farkında olmadan karaciğerinizde geri dönülmez hasarlara yol açıyor olabilir. Modern tıbbın "karaciğer yağlanması" vakalarındaki artışı araştırırken ulaştığı o çarpıcı gerçek, tam da mutfak tezgâhınızın üzerinde duruyor. Karaciğere zehir saçan o içecek haberimizde…

#2
Pek çoğumuz güne taze sıkılmış bir bardak meyve suyuyla başlamanın, vücudumuza vitamin bombası yüklemek olduğunu sanıyoruz. Ancak biyokimyasal gerçekler çok farklı bir tablo çiziyor. Uzmanlar uyarıyor: Liflerinden ayrıştırılmış meyve şekeri, karaciğer için alkol kadar tehlikeli olabilir!

#3
Meyveyi bütün olarak yediğinizde, içindeki lifler şekerin (fruktozun) kana karışma hızını yavaşlatır. Ancak meyve suyu haline getirdiğinizde, karaciğeriniz bir anda devasa bir fruktoz yüküyle baş başa kalır.

#4
Doğrudan Yağa Dönüşür: Glikoz vücudun her hücresi tarafından yakılabilirken, fruktoz sadece karaciğer tarafından işlenir. Karaciğer bu ani yükü yönetemediğinde, şekeri anında "trigliserid" dediğimiz yağa dönüştürüp kendi etrafına depolar.

#5
Enzimleri Alt Üst Eder: Her sabah aç karnına içilen meyve suları, karaciğer enzimlerini yükselterek "non-alkolik karaciğer yağlanması" (NAFLD) riskini yüzde 40 artırıyor. İnsülin Direncini Tetikler: Sıvı şeker, pankreası yorarak vücudu diyabete açık hale getirir.

#6
KARACİĞERİ KORUYAN SAĞLIKLI ALTERNATİFLER Limonlu ve naneli ılık su Meyvenin kendisi Protein ve sağlıklı yağ odaklı başlangıç

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi
Gündem

5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi

Öğretim üyesi olduğu lisede Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi görevlilerin kumpası sonucu 5816'ya muhalefetten hapse atılan öğretmen Ram..
Tarzan zorda! Nedim Şener tapu skandalında kıvırmaya çalışan Özel’i fena faka bastırdı!
Gündem

Tarzan zorda! Nedim Şener tapu skandalında kıvırmaya çalışan Özel’i fena faka bastırdı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarına baktırdığı tapucular yakayı ele verince kıvranmaya başlayan CHP Lideri Özgür Özel’i Gazeteci Y..
23 İsrail askeri vuruldu
Dünya

23 İsrail askeri vuruldu

İsrail'in kuzeyinde yer alan hastane, Lübnan'a saldırılarda yaralanan 23 askeri tedavi ettiğini duyurdu.

Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!
Gündem

Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!

CHP’nin küfürbaz genel başkanı Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek yönelik tapu iftirasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Diy..
Irak'tan işgalci saldırılara karşı tarihi karar! Haşdi Şabi ve güvenlik güçlerine "vur" yetkisi verildi!
Gündem

Irak'tan işgalci saldırılara karşı tarihi karar! Haşdi Şabi ve güvenlik güçlerine "vur" yetkisi verildi!

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, son dönemde ülkenin egemenliğini hedef alan alçak saldırılara karşı düğmeye bastı.

ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamasında 'İran'da muazzam bir başarı elde ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23