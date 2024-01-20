2024-01-20 13:20:48 Kiracıları havalara uçuracak haber az önce geldi! Bu karar, milyonlarca vatandaşa bayram yaptırtacak
Kiraları yarı fiyatına düşürecek bir model ortaya çıktı. Bu model belki de Türkiye'nin en büyük problemlerinden birini temelden çözecek.(GYODER), erişilebilir konut için kiraları yarı yarıya düşürecek yeni bir model üzerinde çalışıyor. Söz konusu modelde; kamuya ait arsalarda mülkiyeti devlette kalmak suretiyle özel sektörün kiralama amaçlı konut üretmesi fikri önerildi. Bu yolla kiraların yarı yarıya düşebileceği açıklandı.