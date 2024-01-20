Kiracıları havalara uçuracak haber az önce geldi! Bu karar, milyonlarca vatandaşa bayram yaptırtacak

Biz bu mevzuda çok iddialıyız ve meseleyi bir sosyal mesuliyet olarak görüyoruz. Kamuyu iş birliğine davet ediyoruz. Bu hizmetin de tüm altyapısını oluşturduk. Devletten arsa ve altyapı istiyoruz. Hatta işletmesini de biz yapacağız ve devlet ciddi sayıda kiralığa sahip olacak. GYF'ler gibi, hatta menkulleştirme mekanizması gibi başka sermaye piyasası enstrümanlarını da devreye sokacağız" dedi.