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Kiracıları havalara uçuracak haber az önce geldi! Bu karar, milyonlarca vatandaşa bayram yaptırtacak

2024-01-20 13:20:48
Kiracıları havalara uçuracak haber az önce geldi! Bu karar, milyonlarca vatandaşa bayram yaptırtacak

Kiraları yarı fiyatına düşürecek bir model ortaya çıktı. Bu model belki de Türkiye'nin en büyük problemlerinden birini temelden çözecek.(GYODER), erişilebilir konut için kiraları yarı yarıya düşürecek yeni bir model üzerinde çalışıyor. Söz konusu modelde; kamuya ait arsalarda mülkiyeti devlette kalmak suretiyle özel sektörün kiralama amaçlı konut üretmesi fikri önerildi. Bu yolla kiraların yarı yarıya düşebileceği açıklandı.

#1
Foto - Kiracıları havalara uçuracak haber az önce geldi! Bu karar, milyonlarca vatandaşa bayram yaptırtacak

Sabah'ın haberine göre, GYODER Başkanı Neşecan Çekici, "Model hayata geçerse hane halkı gelirinin yüzde 30'u ile yani 10-12 bin TL bandında kiralık ev bulunabilmesine olanak tanıyabilecek" dedi.

#2
Foto - Kiracıları havalara uçuracak haber az önce geldi! Bu karar, milyonlarca vatandaşa bayram yaptırtacak

"Erişilebilir konut demek hane halkı gelirinin yüzde 30'unun barınmaya ayrılması demek" diyen Çekici, "Karıkoca çalışıyor, eve 100 lira giriyorsa bunun yüzde 30'unu kiraya veya konut kredisine ayırmanız demek. Eğer fazlasını verirseniz sağlık, eğitim ve gıda harcamalarınız sekteye uğrar. Şu anda eviniz giren hane halkı gelirinin 5 katı kazanmalısınız ki ev alabilesiniz. Çok kısa bir süre sonra sistem tıkanacak. Biz bu tıkanıklığı çözücü bir ilaçtan bahsediyoruz. Bu modelle İstanbul'da 10-12 bin TL bandında kiralık konut üretebiliriz" diye konuştu.

#3
Foto - Kiracıları havalara uçuracak haber az önce geldi! Bu karar, milyonlarca vatandaşa bayram yaptırtacak

Yeni konut modeli için devletten bir tek arsa istediklerine vurgu yapan Çekici, "Arsa için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve İstanbul'da 4 belediye ile görüştük. Sonuçta bizim bir arsa ihtiyacımız var. Ve bu arsayı bir şekilde almamız gerekiyor. Bir tane iyi uygulama oluşturmamız gerekiyor. Örnek modelimizi hayata geçirmek istiyoruz.

#4
Foto - Kiracıları havalara uçuracak haber az önce geldi! Bu karar, milyonlarca vatandaşa bayram yaptırtacak

Biz bu mevzuda çok iddialıyız ve meseleyi bir sosyal mesuliyet olarak görüyoruz. Kamuyu iş birliğine davet ediyoruz. Bu hizmetin de tüm altyapısını oluşturduk. Devletten arsa ve altyapı istiyoruz. Hatta işletmesini de biz yapacağız ve devlet ciddi sayıda kiralığa sahip olacak. GYF'ler gibi, hatta menkulleştirme mekanizması gibi başka sermaye piyasası enstrümanlarını da devreye sokacağız" dedi.

#5
Foto - Kiracıları havalara uçuracak haber az önce geldi! Bu karar, milyonlarca vatandaşa bayram yaptırtacak

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