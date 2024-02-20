Kiracılar dikkat! “Maalesef” denilerek duyuruldu! Yüzde 70 zam gelecek

Veriler ışığında, Türkiye genelinde Ocak ayında konut arayanların yüzde 43’ü kiralık yüzde 57’si satılık konut aradığı ortaya çıktı. Bir önceki aya göre satılık fiyatlarında önemli derecede bir değişiklik gözlemlenmezken, kiralarda artış kaydedildi. Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 rakamına geldi. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek payı oluşturdu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile Antalya’da oldu. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt’ta olduğu açıklandı.