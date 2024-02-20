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Ekonomi
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Kiracılar dikkat! "Maalesef" denilerek duyuruldu! Yüzde 70 zam gelecek

2024-02-20 13:24:29
Kiracılar dikkat! “Maalesef” denilerek duyuruldu! Yüzde 70 zam gelecek

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, kiracıları uyararak 'büyük patlayacak' dedi.

#1
Foto - Kiracılar dikkat! "Maalesef" denilerek duyuruldu! Yüzde 70 zam gelecek

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, kiracılara kötü haberi verdi. İdikat, ‘yüzde 70 zam geliyor’ diyerek açıkladı. Emlakjet, 350 bine yakın satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan veri tabanında meydana gelen hareketler doğrultusunda 2024 yılı Ocak ayı emlak verilerini paylaştı.

#2
Foto - Kiracılar dikkat! "Maalesef" denilerek duyuruldu! Yüzde 70 zam gelecek

Veriler ışığında, Türkiye genelinde Ocak ayında konut arayanların yüzde 43’ü kiralık yüzde 57’si satılık konut aradığı ortaya çıktı. Bir önceki aya göre satılık fiyatlarında önemli derecede bir değişiklik gözlemlenmezken, kiralarda artış kaydedildi. Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 rakamına geldi. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek payı oluşturdu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile Antalya’da oldu. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt’ta olduğu açıklandı.

#3
Foto - Kiracılar dikkat! "Maalesef" denilerek duyuruldu! Yüzde 70 zam gelecek

2023 yılının hem ülkemiz hem de dünyamız için zorlu bir yıl olduğunun altını çizen Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, başta İstanbul olmak üzere birçok büyükşehirde artan kira fiyatları sebebiyle şehir merkezlerinden şehrin çeperlerine doğru göçün yoğunluk kazandığını ve 2024 yılında da kiraların artış göstereceğini belirtti.

#4
Foto - Kiracılar dikkat! "Maalesef" denilerek duyuruldu! Yüzde 70 zam gelecek

İdikat, son 7-8 aydır yaşanan faiz artışları konut alamayan orta gelirli vatandaşların da kiralık piyasasına yönelmesine neden olduğunu, uzun vadede artacak olan bu talebe yönelik bir arz sıkıntısı yaşanacağını vurguladı. Buna ek olarak kiralık konutlarda yaşanacak arz talep dengesizliğine ayak basan Tolga İdikat, bu dengesizliğin yüzde 60 ila yüzde 70 arasında bir fiyat artışına sebep olacağının altını çizdi.

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