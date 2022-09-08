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Yaşam
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Kıraathanenin önünde silahlı saldırıya uğradı

2022-09-08 23:53:07
Kıraathanenin önünde silahlı saldırıya uğradı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde işlettiği kıraathanenin önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

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Foto - Kıraathanenin önünde silahlı saldırıya uğradı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Çuhadar Sokak üzerinde meydana gelen olayda Özdal Ç. (47), işlettiği kıraathanenin önünde otururken, henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

#2
Foto - Kıraathanenin önünde silahlı saldırıya uğradı

Özdal Ç. vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheli şahısta aracı ile kaçtı. Özdal Ç., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

#3
Foto - Kıraathanenin önünde silahlı saldırıya uğradı

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, inceleme yaparken, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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