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Siyaset
13
Kimseyi kırmadı! Başkan Erdoğan’dan selfie şov

2022-10-09 14:46:59
Kimseyi kırmadı! Başkan Erdoğan’dan selfie şov

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul’da incelemelerde bulundu.

#1
Foto - Kimseyi kırmadı! Başkan Erdoğan’dan selfie şov

Başkan Erdoğan’a ziyaretleri sırasında turistler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

#2
Foto - Kimseyi kırmadı! Başkan Erdoğan’dan selfie şov

Başkan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

#3
Foto - Kimseyi kırmadı! Başkan Erdoğan’dan selfie şov

İşte o anlara ilişkin kareler...

#4
Foto - Kimseyi kırmadı! Başkan Erdoğan’dan selfie şov

İşte o anlara ilişkin kareler...

#5
Foto - Kimseyi kırmadı! Başkan Erdoğan’dan selfie şov

İşte o anlara ilişkin kareler...

#6
Foto - Kimseyi kırmadı! Başkan Erdoğan’dan selfie şov

İşte o anlara ilişkin kareler...

#7
Foto - Kimseyi kırmadı! Başkan Erdoğan’dan selfie şov

İşte o anlara ilişkin kareler...

#8
Foto - Kimseyi kırmadı! Başkan Erdoğan’dan selfie şov

İşte o anlara ilişkin kareler...

#9
Foto - Kimseyi kırmadı! Başkan Erdoğan’dan selfie şov

İşte o anlara ilişkin kareler...

#10
Foto - Kimseyi kırmadı! Başkan Erdoğan’dan selfie şov

İşte o anlara ilişkin kareler...

#11
Foto - Kimseyi kırmadı! Başkan Erdoğan’dan selfie şov

İşte o anlara ilişkin kareler...

#12
Foto - Kimseyi kırmadı! Başkan Erdoğan’dan selfie şov

İşte o anlara ilişkin kareler...

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