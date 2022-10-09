2022-10-09 14:46:59 Kimseyi kırmadı! Başkan Erdoğan’dan selfie şov
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul’da incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul’da incelemelerde bulundu.
Başkan Erdoğan’a ziyaretleri sırasında turistler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Başkan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
İşte o anlara ilişkin kareler...
İşte o anlara ilişkin kareler...
İşte o anlara ilişkin kareler...
İşte o anlara ilişkin kareler...
İşte o anlara ilişkin kareler...
İşte o anlara ilişkin kareler...
İşte o anlara ilişkin kareler...
İşte o anlara ilişkin kareler...
İşte o anlara ilişkin kareler...
İşte o anlara ilişkin kareler...
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