Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Kimse onlara inanmadı: Şimdi kendi işlerinin patronu oldular!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kimse onlara inanmadı: Şimdi kendi işlerinin patronu oldular!

Adana'nın İmamoğlu İlçesi'nde, devlet desteği ile sera kuran gençler

#1
Foto - Kimse onlara inanmadı: Şimdi kendi işlerinin patronu oldular!

rman Genel Müdürlüğünün İklime Dirençli Ormancılık Projesi (İDOP) çerçevesinde ORKÖY desteklerinden faydalanan İmamoğlu ilçesine bağlı Üçtepe Mahallesi'nden 3 üretici seracılık projesi ile üretime geçti. Adana Bölge ve Kozan Orman İşletme Müdürlüklerinin desteğiyle kırsal mahallenin muhtarının gençlere öncülük etmesi ile bölgedeki ilk seraları kuran genç çiftçiler örnek oldu. Örnek çiftçiler bugünlerde örtü altına bir taraftan zirai don nöbeti tutarken bir taraftan da domates hasadına başladı.

#2
Foto - Kimse onlara inanmadı: Şimdi kendi işlerinin patronu oldular!

Gençlerin köyde kalması için çalışma yapan Üçtepe Mahallesi Muhtarı Ali Şahin, "Orman Genel Müdürlüğü'nün ORKÖY tarafından gençlerimizin köylerde istihdamı adına 3 adet sera kurulumu yapıldı. Şu an ilk hasat yapılıyor, gençlerimiz üretime başladı. Köylerimizin dışarıya göç vermemesi için mahallemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

#3
Foto - Kimse onlara inanmadı: Şimdi kendi işlerinin patronu oldular!

İNANMADILAR AMA BAŞARDIK Seracılıkla üretime başlayan Ahmet Çolak (45) ise devlet desteği ile kendi işinin patronu olduğunu kaydetti. Çolak" Devletimizin hibeli sera desteği vardı. ORKÖY desteği ile 1 dönüm alana seramızı kurduk. Devlet destekli domates ektik, 2 bin fide diktik. İlk senemiz, biraz da acemiliğimize geldi ama ilk hasatta 150-200 kilograma yakın ürün aldık" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Kimse onlara inanmadı: Şimdi kendi işlerinin patronu oldular!

Son günlerde bölgede etkili olan soğuklar nedeni ile her akşam don nöbetinde olduğunu kaydeden Çolak, "Yaklaşık 10 gündür don nöbeti tutuyoruz. Bu hafta bölgemizde oldukça sert bir soğuk etkili oldu. Domates şu an serada 65-70 TL'den alıcı buluyor. Her işin zorluğu var ama bugüne kadar böyle bir iş kuracağımı beklemiyordum. Bu seramız 600 bin TL'ye mal oldu. 500 bin TL'sini devletimiz ORKÖY aracılığıyla hibe desteği olarak verdi. Bunun 250 bin TL'si hibe, 250 bin TL'si ise 5 yıl tek ödeme, sıfır faiz" diye konuştu.

#5
Foto - Kimse onlara inanmadı: Şimdi kendi işlerinin patronu oldular!

İlk başta bölge sakinlerinin ‘burada sera olmaz' dediğini ancak kendisinin başaracağım dediğini de anlatan Çolak, başardığını, kendi gibi sera kuran arkadaşlarıyla da imece usulü hasat yaptığını anlattı.

#6
Foto - Kimse onlara inanmadı: Şimdi kendi işlerinin patronu oldular!

KENDİ İŞİMİ YAPMAK DAHA MANTIKLI Genç çiftçilerden Ömer Şimşek (30) ise ORKÖY desteğinin hayatını değiştirdiğini anlattı. Şimşek "Biz bu işe devletimizin desteği ile başvurduk. Çok beğendim ve kendi akranlarıma da öneriyorum. İlk senemiz, domates ektik ama biber gibi farklı ürünler de ekilebilir. Şehirlere gidip asgari ücretle çalışmaktansa köyümde kendi işimi yapmak daha mantıklı" şeklinde konuştu. Şimşek, seracılığın kazancına da dikkat çekerek, "Sezonda 300-400 bin TL getirisi oluyor. İki ürün olursa yıllık 800 bin TL gelir sağlayan bir iş" ifadelerini kullandı.

