SON DAKİKA
Gündem
Kâbe’ye gözyaşlarıyla veda: Umre yolculuğu duygu dolu anlarla tamamlandı
IHA Giriş Tarihi:

Kâbe’ye gözyaşlarıyla veda: Umre yolculuğu duygu dolu anlarla tamamlandı

Denizli İl Müftülüğü öncülüğünde umre ibadeti için kutsal topraklara giden kafile, Kâbe’de eda edilen yatsı namazının ardından son tavaflarını yaparak ibadetlerini dualarla tamamladı.

Foto - Kâbe’ye gözyaşlarıyla veda: Umre yolculuğu duygu dolu anlarla tamamlandı

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla umre ibadeti için kutsal topraklarda bulunan ve grup hocalığını Cihan Şahan’ın yaptığı umre kafilesi, Mekke-i Mükerreme’de manevi atmosferin en yoğun anlarından birini yaşadı. Umreciler, Mescid-i Haram’da Kâbe-i Muazzama’da kılınan yatsı namazının ardından, umre yolculuklarının son tavafını gerçekleştirdi. Kâbe’nin ikinci katında gerçekleştirilen son tavaf sırasında umreciler, aylarca bekledikleri bu kutsal yolculuğun huzurunu ve veda hüznünü bir arada yaşadı.

Foto - Kâbe’ye gözyaşlarıyla veda: Umre yolculuğu duygu dolu anlarla tamamlandı

Tavaf esnasında gözyaşlarını tutamayan birçok umreci, Allah’a şükür ve niyazlarda bulunarak kalplerindeki duaları Kâbe’ye emanet etti. Son tavafın tamamlanmasının ardından umreciler tarafından tavaf namazı eda edildi. Ardından grup hocası Cihan Şahan tarafından yapılan anlamlı ve duygu yüklü dua ile ibadetler tamamlandı. Yapılan duada; başta Denizli olmak üzere tüm İslam âlemi için birlik, beraberlik, sağlık ve huzur temennileri dile getirildi.

Foto - Kâbe’ye gözyaşlarıyla veda: Umre yolculuğu duygu dolu anlarla tamamlandı

Grup hocası Cihan Şahan, umrenin sadece bedensel bir yolculuk değil, aynı zamanda kalbi ve ruhu arındıran büyük bir manevi eğitim olduğunu ifade ederek, "Bu kutsal mekânlarda yapılan her ibadet, edilen her dua insanın hayatına yön verir. Umrecilerimizin bu bilinçle memleketlerine dönmelerini temenni ediyoruz. Mekke’de ibadetlerle dualarla, tavaflarla, umrelerle dolu günler geçirdik. Kabe’nin içinde üst katlarında, bahçesinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen milyonlarca Müslüman kardeşimizle birlikte namazlarımızı kıldık. İbadetlerimizi yaptık. Allah buralara gelmek isteyen herkese nasip etsin. Bize gönderilen duaları, selamları ilettik. Gönderilen hatiplerin, yapılan hatimlerin duasını burada hep birlikte yaptık.

Foto - Kâbe’ye gözyaşlarıyla veda: Umre yolculuğu duygu dolu anlarla tamamlandı

Bu muhteşem atmosfer içinde Miraç Kandilimizi ’de idrak ettik. Otelimizden servislerle Kabe’ye çok kolay gidip geldik. İnşallah artık Türkiye’ye Denizli’ye döneceğiz. Bu kusursuz organizasyonda emeği geçen Diyanet İşleri Başkanlığımız personeline, Denizli İl Müftümüz Abdullah Pamuklu’ya ve din görevlisi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu umre artık başlangıç olsun. Tekrar tekrar bu kutsal yerlere gelmeye vesile olsun " dedi. Umreciler, kutsal topraklardan ayrılmanın hüznünü yaşarken, bir gün yeniden bu mübarek mekânlara gelme duasıyla Mescid-i Haram’dan ayrıldı.

