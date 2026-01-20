Kâbe’ye gözyaşlarıyla veda: Umre yolculuğu duygu dolu anlarla tamamlandı

Grup hocası Cihan Şahan, umrenin sadece bedensel bir yolculuk değil, aynı zamanda kalbi ve ruhu arındıran büyük bir manevi eğitim olduğunu ifade ederek, "Bu kutsal mekânlarda yapılan her ibadet, edilen her dua insanın hayatına yön verir. Umrecilerimizin bu bilinçle memleketlerine dönmelerini temenni ediyoruz. Mekke’de ibadetlerle dualarla, tavaflarla, umrelerle dolu günler geçirdik. Kabe’nin içinde üst katlarında, bahçesinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen milyonlarca Müslüman kardeşimizle birlikte namazlarımızı kıldık. İbadetlerimizi yaptık. Allah buralara gelmek isteyen herkese nasip etsin. Bize gönderilen duaları, selamları ilettik. Gönderilen hatiplerin, yapılan hatimlerin duasını burada hep birlikte yaptık.