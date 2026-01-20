  • İSTANBUL
O ailenin mührüyle toplantıya çıktı: Bahçeli'nin yüzüğü merak konusu oldu!
Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında taktığı yürük merak konusu oldu...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin bugünkü grup toplantısında taktığı yüzük ve rozet, taşıdığı semboller ve özgün tasarımıyla dikkat çekti.

GRUP TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY Bahçeli’nin TBMM’de gerçekleştirilen haftalık grup toplantısında taktığı yüzük ve rozet, hem estetik detayları hem de taşıdığı manevi anlamlarla öne çıktı.

ROZETTEKİ MANEVİ SEMBOLLER VE AİLE MÜHRÜ Dairesel formda tasarlanan rozetin merkezinde Fettahoğulları aile mührü yer alırken, mührün çevresi hat sanatıyla yazılmış ve özel bir kompozisyona sahip Besmele, Fetih Suresi, İhlas Suresi ve Fatiha Suresi ile çevrelendi. Rozetin yakut taşlarıyla süslendiği, özel mine işçiliğiyle renklendirildiği görüldü. Tasarım, klasik Türk-İslam sanatının zarif çizgilerini modern bir estetikle birleştiren detaylar barındırıyor.

YÜZÜKTEKİ TUĞRA VE YAKUT İŞÇİLİĞİ Bahçeli’nin taktığı yüzük de rozetle aynı anlayış ve formda hazırlandı. Dairesel yapıya sahip yüzüğün merkezinde yine Fettahoğulları aile mührü bulunurken, çevresinde hat sanatıyla yazılmış Besmele ve sureler yer aldı. Yüzük, yakut taşları ve özel mine işçiliğiyle süslenirken, yan kısımlarında Devlet Bahçeli tuğralarının yer alması dikkat çekti./ kaynak: haber7

