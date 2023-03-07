Kim'in kız kardeşinden ABD'ye göz dağı! "Savaş ilanı sayarız"

Güney Kore basınının, "Hint-Pasifik bölgesindeki ABD kuvvetleri komutanının Pasifik'e kıtalararası balistik füze fırlatılması halinde onları hemen vuracaklarını söylediğine dair bir haber yayınladığını" savunan Kim, "ABD ordusunun pozisyonunu açıklamak için gerçekten bu kadar uygunsuz sözler mi söylendi, yoksa kukla medyanın basmakalıp kelime oyunlarından başka bir şey değil miydi bilmiyorum ama doğru olsun ya da olmasın peşinen açıkça uyarıyorum. Pasifik Okyanusu, ABD veya Japonya'nın egemenliğine ait değildir" ifadelerini kullandı. "ABD'nin yetki alanında olmayan özgür sularda ve havada komşu ülkelerin güvenliğine zarar vermeden gerçekleştirilen stratejik silah testlerimize müdahale gibi askeri bir karşılık vermesi açık bir savaş ilanı olarak değerlendirilecektir" uyarısında bulunan Kim, Seul-Washington ittifakının askeri hamlelerine, "Her an uygun, hızlı ve ezici şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını" belirtti.