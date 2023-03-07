  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
4
Kim'in kız kardeşinden ABD'ye göz dağı! "Savaş ilanı sayarız"

2023-03-07 10:27:34
Kim'in kız kardeşinden ABD'ye göz dağı! "Savaş ilanı sayarız"

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD'nin Pyongyang'ın silah testleri çerçevesinde fırlattığı herhangi bir füzeyi vurması halinde bunun "açık bir savaş ilanı" olarak değerlendirileceği uyarısında bulundu.

#1
Foto - Kim'in kız kardeşinden ABD'ye göz dağı! "Savaş ilanı sayarız"

ABD ve Güney Kore'nin bölgede yürüttüğü ortak askeri tatbikatlar ve Kuzey Kore'nin füze denemeleri Kore Yarımadası'nda tansiyonu yükseltirken, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong'dan ABD'ye yönelik tehdit gibi uyarı geldi.

#2
Foto - Kim'in kız kardeşinden ABD'ye göz dağı! "Savaş ilanı sayarız"

Güney Kore basınının, "Hint-Pasifik bölgesindeki ABD kuvvetleri komutanının Pasifik'e kıtalararası balistik füze fırlatılması halinde onları hemen vuracaklarını söylediğine dair bir haber yayınladığını" savunan Kim, "ABD ordusunun pozisyonunu açıklamak için gerçekten bu kadar uygunsuz sözler mi söylendi, yoksa kukla medyanın basmakalıp kelime oyunlarından başka bir şey değil miydi bilmiyorum ama doğru olsun ya da olmasın peşinen açıkça uyarıyorum. Pasifik Okyanusu, ABD veya Japonya'nın egemenliğine ait değildir" ifadelerini kullandı. "ABD'nin yetki alanında olmayan özgür sularda ve havada komşu ülkelerin güvenliğine zarar vermeden gerçekleştirilen stratejik silah testlerimize müdahale gibi askeri bir karşılık vermesi açık bir savaş ilanı olarak değerlendirilecektir" uyarısında bulunan Kim, Seul-Washington ittifakının askeri hamlelerine, "Her an uygun, hızlı ve ezici şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını" belirtti.

#3
Foto - Kim'in kız kardeşinden ABD'ye göz dağı! "Savaş ilanı sayarız"

GERİLİM TIRMANIYOR ABD ve Güney Kore'nin 13-23 Mart tarihlerinde bölgede "Özgürlük Kalkanı" adlı bir ortak tatbikat yapacağı açıklanmış, Kuzey Kore'nin ise tatbikata misilleme olarak yeni balistik füze denemesi gerçekleştirebileceği belirtilmişti. Kim'in açıklamasının tatbikatın hemen öncesinde gelmesi dikkat çekti.

Tarihi bir keşif! Güney Afrika'da denizde büyük petrol keşfi sözleriyle duyurdular…Taşları yerinden oynatacak!
Ekonomi

Tarihi bir keşif! Güney Afrika'da denizde büyük petrol keşfi sözleriyle duyurdular…Taşları yerinden oynatacak!

Shell liderliğindeki konsorsiyum, Namibya kıyılarındaki aynı havzada üçüncü defa petrol keşfettiklerini duyurdu. Katar Enerji Şirketi (Qatar..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalvardım ama kabul ettiremedim
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalvardım ama kabul ettiremedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Muhalefete kentsel dönüşümle ilgili tepki gösteren ..
Ortalık ayağa kalkacak! Erdoğan, Akşener'le...
Gündem

Ortalık ayağa kalkacak! Erdoğan, Akşener'le...

Gazeteci Serdar Akinan, Türkiye gündemini alt üst edecek bir iddiayı ortaya attı. Akinan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın organizasyonuy..
Borsa günü yükselişle kapattı
Ekonomi

Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa, günü yüzde 3,45’lik yükselişle tamamladı. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 8,21, holding endeksi yüzde 5,34 değer kazandı. ..
Hulki Cevizoğlu masayı karıştıran ismi açıkladı! 'Bu sevr imzasıdır'
Gündem

Hulki Cevizoğlu masayı karıştıran ismi açıkladı! 'Bu sevr imzasıdır'

Haber Global'de kamuoyunu meşgul eden altılı masa kriziyle ilgili açıklamalarda bulunan Gazeteci Hulki Cevizoğlu, masayı kimin karıştırdığın..
İmamoğlu ile Yavaş’ın ‘cumhurbaşkanı yardımcılığı’ önerisine Babacan ve Davutoğlu'ndan...
Siyaset

İmamoğlu ile Yavaş’ın ‘cumhurbaşkanı yardımcılığı’ önerisine Babacan ve Davutoğlu'ndan...

Meral Akşener'in, İmamoğlu ve Yavaş ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcılığı önerisine Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin karşı oldukları öğre..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23