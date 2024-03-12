2024-03-12 11:34:45 Kimi çatıdan kaçtı, kimi gardıropta enselendi! Bin polisle dev baskın
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu ve Bursa merkezli yapılan narkotik operasyonu nefesleri kesti. Evlerin çatılarından kaçmaya çalışan torbacılar operasyona dahil olan İHA'lar tarafından tespit edilirken, kan emici vampirler olarak nitelendirilen zehir tacirleri saklandıkları evlerin gardıroplarından çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 60 şüphelinin 41'i tutuklandı. 2 kişi ev hapsi ile cezalandırılırken 17 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.