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Kimi çatıdan kaçtı, kimi gardıropta enselendi! Bin polisle dev baskın

2024-03-12 11:34:45
Kimi çatıdan kaçtı, kimi gardıropta enselendi! Bin polisle dev baskın

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu ve Bursa merkezli yapılan narkotik operasyonu nefesleri kesti. Evlerin çatılarından kaçmaya çalışan torbacılar operasyona dahil olan İHA'lar tarafından tespit edilirken, kan emici vampirler olarak nitelendirilen zehir tacirleri saklandıkları evlerin gardıroplarından çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 60 şüphelinin 41'i tutuklandı. 2 kişi ev hapsi ile cezalandırılırken 17 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

#1
Foto - Kimi çatıdan kaçtı, kimi gardıropta enselendi! Bin polisle dev baskın

Bursa'da, "söz bitti hareket başladı", Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu son zamanların belki de en kapsamlı narkotik operasyonu, eş zamanlı "Şimşek" baskınlarının startını böyle verdi. Bursa'yı dünyanın en güvenilir şehirleri arasına sokmak için yemin ettiklerini belirten Zaimoğlu, operasyona katılan polisleri İl Emniyet Müdürlüğü önünden alınlarından öperek uğurladı

#2
Foto - Kimi çatıdan kaçtı, kimi gardıropta enselendi! Bin polisle dev baskın

İçişleri Bakanlığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabaha karşı Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan ve daha önceden teknik takibi yapılan bölgelere, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve İlçe Polis Merkezlerinden toplam 100 ekip, 8 dedektör köpek, 2 İHA, toplam bin polisin katılımıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. Alaca karanlıkta evlerin kapıları koçbaşları ile kırılıp içeriye önce çelik yelekli ve üzerlerinde ağır silahlar taşıyan Özel Harekat polisleri girdi

#3
Foto - Kimi çatıdan kaçtı, kimi gardıropta enselendi! Bin polisle dev baskın

#4
Foto - Kimi çatıdan kaçtı, kimi gardıropta enselendi! Bin polisle dev baskın

Şüpheli şahısların ev ve kullandıkları araçlarında yapılan aramalarda 5 kilo 981 gram metamfetamin, 2 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 23 gram esrar, 3 gram kokain, 3 adet yeşil reçete hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet tüfek, 6 adet tabanca, 547 adet fişek, 4 bin 650 TL nakit para ele geçirildi.

#5
Foto - Kimi çatıdan kaçtı, kimi gardıropta enselendi! Bin polisle dev baskın

Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 60 şüpheli şahıstan 41'i tutuklandı. 2'si ev hapsi alırken 17 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan şahısların uyuşturucudan elde ettikleri gelirle temin ettikleri ev, araba, yazlık ve banka hesaplarındaki paralar da olmak üzere mal varlıklarına da el konuldu.

#6
Foto - Kimi çatıdan kaçtı, kimi gardıropta enselendi! Bin polisle dev baskın

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği tutuklanan torbacıların uyuşturucu temin ettiği 133 içici şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

#7
Foto - Kimi çatıdan kaçtı, kimi gardıropta enselendi! Bin polisle dev baskın

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#8
Foto - Kimi çatıdan kaçtı, kimi gardıropta enselendi! Bin polisle dev baskın

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