  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sarımsak ve soğanı sakın ama sakın aynı anda pişirmeyin! Bunu çok az kişi biliyor! Aman dikkat

Kim Jong-un dediğini yaptı! Kuzey Kore'den 'nükleer' hamle

Onlar ikinci el piyasasının en popülerleri! İşte 300 bin liraya alınabilecek en iyi araçlar

TOKİ’den son şans! Ayda sadece 3 bin 800 TL ödeyerek 3+1 konut sahibi olabilirsiniz! Başvuru için acele edin

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan tüm Türkiye'yi ilgilendiren felaket haberi geldi! Asıl şimdi yandık! Tarlada korkunç manzarayı gördüler

Üniversitede rezalet: Görüntüler sızdı, çıplak erkek ve kadın öğrenciler tepki çekti

Beşiktaş’tan yüzyılın transferi! 135 milyon euroluk dünya yıldızı geliyor! Taraftarlar havalimanında görünce "Bu gerçekten o mu" diyecek

Canan Karatay “Çağın vebasıydı” diyerek açıkladı! Hepsi bir bir çöpü boyluyor! Kapıdan içeri dahi giremeyecek

Kartal'dan flaş Muleka kararı! Ayrılıyor mu?

Emekliye zam ve 3. ikramiye! Enflasyon üzerinde zam!
Dünya
5
Kim Jong-un dediğini yaptı! Kuzey Kore'den 'nükleer' hamle

2023-09-03 12:20:04
Kim Jong-un dediğini yaptı! Kuzey Kore'den 'nükleer' hamle

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. Ukrayna'daki savaş son sürat devam ediyor. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede bir çatışma ihtimali daha bulunuyor; Kore Yarımadası. Kim Jong-un'un açıklamalarından günler sonra Kuzey Kore dünyayı alarma geçiren bir adım attı.

#1
Foto - Kim Jong-un dediğini yaptı! Kuzey Kore'den 'nükleer' hamle

Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve gizemli ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. İnternet erişiminin kısıtlandığı ülkede milyonlarca insan adeta başa bir gerçeklik içerisinde yaşıyor. Dünya ile bağlantının katı şekilde cezalandırıldığı ülke son derece büyük bir orduya da ev sahipliği yapıyor. Son dönemde askeri harcamalarını hatırı sayılır düzeyde artıran Kuzey Kore'nin son adımı dünyayı alarma geçirdi.

#2
Foto - Kim Jong-un dediğini yaptı! Kuzey Kore'den 'nükleer' hamle

Kuzey Kore lideri, Donanma Günü dolayısıyla deniz kuvvetleri komutanlığı karargahına yaptığı ziyarette devletin nükleer gücünün inşası doğrultusunda farklı hizmet birimlerinin yeni silahlarla donatılacağını kaydetmiş, Kuzey Kore donanmasının devletin nükleer caydırıcılığının bir parçası haline geleceğini söylemişti. Bu açıklamadan günler sonra Kuzey Kore'den gelen haber Kim Jong-un'un bu sözlerini akıllara getirdi.

#3
Foto - Kim Jong-un dediğini yaptı! Kuzey Kore'den 'nükleer' hamle

'TAKTİK NÜKLEER SALDIRI TATBİKATI' Kuzey Kore 'taktik nükleer saldırı tatbikatı' gerçekleştirdiğini dünyaya ilan etti. Pyongyang, iki uzun menzilli seyir füzesine sahte atom bombası savaş başlıklarının takıldığı açıkladı. Hürriyet'te yer alan habere göre sahte nükleer savaş başlıkları taşıyan iki seyir füzesinin yarımadanın açıklarından Batı Denizi'ne doğru ateşlendiği ve önceden belirlenmiş 150 metre yükseklikte 1.500 kilometre uçtuğu belirtildi.

#4
Foto - Kim Jong-un dediğini yaptı! Kuzey Kore'den 'nükleer' hamle

Devlet kontrolündeki KCNA haber ajansı, tatbikatın Cumartesi günü erken saatlerde ülkenin nükleer savaş durumunda hazırlıklı olacağı konusunda 'düşmanları uyarmak' amacıyla gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Aynı haberde tatbikat ile Güney Kore ve ABD'ye karşı askeri caydırıcılığı güçlendirme sözü verildiği belirtildi. Nükleer saldırı tatbikatı ABD ve Güney Kore ordularının 11 günlük ortak tatbikatının bitiminin bir gün sonrası yapıldı. Güney Kore medyasına göre ortak tatbikatta en az bir stratejik bombardıman uçağı US B-1B yer aldı. Haziran ayı sonundaki tatbikata da B52 bombardıman uçağı yer almıştı. Bu uçaklar uzak mesafelere bomba atabiliyor. Kuzey Kore devlet televizyonu, tatbikatın Kim Jong-un tarafından izlendiğini de aktardı. Pyongyang, Mart ayında "taktik nükleer silahlarının kanıtı" olduğunu iddia ettiği fotoğraflar yayımlamıştı. Kuzey uzun süredir, kısa mesafeli füzelerine takılabilen küçük nükleer başlıklara sahip silahlarla Güney Kore'yi vurma kapasitesine eriştiğini öne sürüyordu.

Yeniden Refah Partisi'nden Ebrar Karakurt çağrısı!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden Ebrar Karakurt çağrısı!

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, LGBT'li sapkın Ebrar Karakurt'un milli takımdan ihraç edilmesi çağrısında bulundu..
İstanbullular dikkat! O duraklar kapalı
Yaşam

İstanbullular dikkat! O duraklar kapalı

Kabataş-Bağcılar tramvayının, ray yenileme çalışmaları dolayısıyla yarın Güngören istasyonuna kadar hizmet vereceği duyuruldu...
Ramazan ve Kurbanda verilen gibi! Türkiye'ye ilanı: Emekli için 5 Bin TL'ye kadar ikramiye hediyesi 29 Ekim'de geliyor
Ekonomi

Ramazan ve Kurbanda verilen gibi! Türkiye'ye ilanı: Emekli için 5 Bin TL'ye kadar ikramiye hediyesi 29 Ekim'de geliyor

Emeklilere Bayram Hediyesi: 29 Ekim'de 5 Bin TL İkramiye! Vatandaşların emekli ikramiyelerine ilişkin Türkiye konusunda kritik açıklamalar g..
Almanya Başbakanı Scholz yaralandı
Dünya

Almanya Başbakanı Scholz yaralandı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un koşu yaparken düşerek yaralandığı duyuruldu.
Melih Gökçek'ten Ebrar Karakurt için çağrı: Atın bunu milli takımdan!
Gündem

Melih Gökçek'ten Ebrar Karakurt için çağrı: Atın bunu milli takımdan!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eşcinsel sapkını Ebrar Karakurt'a, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten sert tepki g..
Fransa'dan Gabon kararı
Dünya

Fransa'dan Gabon kararı

Gabon'da 30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu. Fransa Savunma Bakanı Sebast..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23