Kim Jong-un dediğini yaptı! Kuzey Kore'den 'nükleer' hamle

Devlet kontrolündeki KCNA haber ajansı, tatbikatın Cumartesi günü erken saatlerde ülkenin nükleer savaş durumunda hazırlıklı olacağı konusunda 'düşmanları uyarmak' amacıyla gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Aynı haberde tatbikat ile Güney Kore ve ABD'ye karşı askeri caydırıcılığı güçlendirme sözü verildiği belirtildi. Nükleer saldırı tatbikatı ABD ve Güney Kore ordularının 11 günlük ortak tatbikatının bitiminin bir gün sonrası yapıldı. Güney Kore medyasına göre ortak tatbikatta en az bir stratejik bombardıman uçağı US B-1B yer aldı. Haziran ayı sonundaki tatbikata da B52 bombardıman uçağı yer almıştı. Bu uçaklar uzak mesafelere bomba atabiliyor. Kuzey Kore devlet televizyonu, tatbikatın Kim Jong-un tarafından izlendiğini de aktardı. Pyongyang, Mart ayında "taktik nükleer silahlarının kanıtı" olduğunu iddia ettiği fotoğraflar yayımlamıştı. Kuzey uzun süredir, kısa mesafeli füzelerine takılabilen küçük nükleer başlıklara sahip silahlarla Güney Kore'yi vurma kapasitesine eriştiğini öne sürüyordu.